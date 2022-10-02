الرئيس الأسد يصدر مرسوماً متضمناً أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية

دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (257) المتضمن أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية والتي جرت بتاريخ 18- 9-2022.
المرسوم رقم (257)
رئيس الجمهورية
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011م وتعديلاته.
- وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5/تاريخ 24-3-2014.
- وعلى المرسوم رقم 216 تاريخ 3-8-2022م المتضمن تحديد موعد انتخاب المجالس المحلية لعام 2022م.
- وعلى القرار رقم 1452/ق تاريخ 3-8-2022 م المتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.
- وعلى محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات.
يرسم مايلي:
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المادة/ 1/ يسمى السادة الفائزون في الانتخابات الجارية بتاريخ 18-9-2022 والمبينة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجالس المحافظات وفق ما يلي:
1 – محافظة دمشق
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الحارس ابن محمود
|1
|أحمد مرعي ابن محمد
|2
|أحمد عمار النن ابن موفق
|2
|إبراهيم فليون ابن اسماعيل
|3
|أنيس تيناوي ابن حسن
|3
|تغريد العموري ابنة عدنان
|4
|أيمن عبد الواحد ابن عبد الله
|4
|توفيق ظاظا ابن محمود
|5
|باسل عمر ابن أحمد
|5
|جرير كاسوحة ابن منيب
|6
|باسمه صافيا ابنة إبراهيم
|6
|جمانه النوري ابنة محمد مأمون
|7
|بثينه أبو لباده ابنة هشام
|7
|خلدون علي ابن جميل
|8
|بدر الدين عياش ابن محمود
|8
|خليل ونوس ابن مرشد
|9
|بسام ناصر ابن حيدر
|9
|دانيا عمار ابنة محمد مطاع
|10
|بلال عرابي ابن أحمد حمدي
|10
|رنيم القاطع ابنة محمد سعيد
|11
|جلال قصص ابن محمد عيد
|11
|زياد قدور ابن حسن
|12
|جمال ابو قرعه ابن حسن
|12
|سامر صالحاني ابن محمود
|13
|جورج القسيس ابن وديع
|13
|صفاء الفوال ابنة عبدالله
|14
|جورج يارد ابن فايز
|14
|عبد الغني عثمان ابن عبد العزيز
|15
|حمدان ابوذقن ابن عزو
|15
|علاء حبشيه ابن فريز
|16
|سجيع السلامه ابن حسين
|16
|علام طنوس ابن مالك
|17
|سمير دكاك ابن عبد الحكيم
|17
|عمار أكريم ابن ياسر
|18
|سهيله محمود ابنة محمود
|18
|عمار غانم ابن بدر الدين
|19
|شذى إبراهيم ابنة إبراهيم
|19
|عمر العرنوس ابن سليم
|20
|شعبان الغزالي ابن هاني
|20
|عمر خضره ابن محمد بشار
|21
|شيرين خليل ابنة رامز
|21
|فاتن المصري ابنة عبد الهادي
|22
|صبحي البحري ابن حسين
|22
|كناز شيخ ابن شعبان
|23
|عهد كنهوش ابن ثاني
|23
|مازن بكري ابن محمد خير
|24
|فراس سلوم ابن محمد
|24
|مازن سفور ابن محمود رامز
|25
|كوثر زوبلو ابنة غانم
|25
|مازن لابنيه ابن محمد عادل
|26
|لمى الشلق ابنة غسان
|26
|ماهر نفيسه ابن عبدو
|27
|ليلى السماك ابنة غسان
|27
|مجد الحلاق ابن محمد
|28
|مازن شاهين ابن عادل
|28
|محمد الرباعي ابن مصطفى
|29
|محمد أمين زيدان ابن محمد ديب
|29
|محمد النوري ابن صياح
|30
|محمد إياد الشمعه ابن أحمد وليد
|30
|محمد أمين الحجازي ابن محمد
|31
|محمد باسل شاطر ابن محمود
|31
|محمد إياد البغدادي ابن محمد راتب
|32
|محمد بشر الابندقجي ابن عبد الرحمن
|32
|محمد جنن ابن إبراهيم
|33
|محمد ثائر الجوهري ابن محمد صادق
|33
|محمد حسان البرني ابن أحمد
|34
|محمد خالد العلبي ابن وليد
|34
|محمد دخان ابن شمس الدين
|35
|محمد صالح الأيوبي ابن صلاح الدين
|35
|محمد رامز المارديني ابن طه
|36
|محمد ضياء المارديني ابن طه
|36
|محمد رامي نشواتي ابن نزار
|37
|محمد طارق الشعار ابن سعد الدين
|37
|محمد ساعاتي ابن فواز
|38
|محمد فراس أبو الجدي ابن بشير
|38
|محمد علي الحمصي ابن محمد رضوان
|39
|محمد هشام عثمان ابن شهاب
|39
|محمد علي المبيض ابن خالد
|40
|محمود كريم ابن محمد كامل
|40
|محمد فراس تيناوي ابن هشام
|41
|مفيد البارودي ابن عادل
|41
|محمد قيس رمضان ابن عبد الرحمن
|42
|منى الخطيب ابنة عبد الاله
|42
|محمد موفق الهندي ابن أحمد راتب
|43
|مهند ألفا ابن محمد
|43
|محمد نضال هيلم ابن أحمد راتب
|44
|نديم دحدل ابن عطا الله
|44
|محمد ياسين السمان ابن عبده
|45
|نرمين القوتلي ابنة محمد ممتاز
|45
|محمد يامن داوود ابن ياسر
|46
|هادي بيضون ابن حسن
|46
|ملك حمشو ابنة بدر
|47
|وسام صافي ابن محسن
|47
|نواف الذرعاوي ابن ابراهيم
|48
|وضاح عيسى ابن حبيب
|48
|هادي المؤذن ابن عبد القادر
|49
|ياسين النابلسي ابن موفق
|49
|هاني جرجي شاميه ابن جبران
|50
|يولا حنا ابنة عبد الله
|50
|وسيم مبيض ابن قاسم
2- محافظة حلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الجاسم ابن عبد الله
|1
|أحمد الجاسم ابن محمد
|2
|أحمد مروان خللو ابن سامي
|2
|أحمد الحمود ابن حسين
|3
|أحمد ملا محمد ابن طه
|3
|أحمد الماشي ابن محمد خير
|4
|ابراهيم ابراهيم ابن احمد
|4
|أحمد حسون ابن حسين
|5
|ابراهيم الاحمد ابن اسماعيل
|5
|أمين خطيب ابن محمد
|6
|ابراهيم النايف ابن زكي
|6
|باسل الزيدان ابن علي
|7
|أنطوانيت بلدي ابنة جوزيف
|7
|جاسم الجاسم ابن محمد
|8
|جورج مرجانة ابن اسطفانس
|8
|جفال المحمود الجفال ابن نورس
|9
|جيهان عبدو ابنة عبد الكريم
|9
|جورج بخاش ابن انطون
|10
|حسام بوادقجي ابن احمد
|10
|حازم الحاج غضبان ابن عز الدين
|11
|حسان الصويص ابن أحمد
|11
|حسين خربوطلي ابن أحمد
|12
|خالد الكنيعر ابن جاسم
|12
|حميد كنو ابن فاضل
|13
|رضوان خليل بشار ابن حسين
|13
|رمزي اللولو ابن محمد
|14
|زكريا حوران ابن عبد الرحمن
|14
|ريمون مراد ابن حنا
|15
|سائد بدوي ابن محمد عصام
|15
|سليمان شيخ أيوب ابن محمد
|16
|سهيل العبد الله ابن مصطفى
|16
|صباح صهريج ابنة محمد
|17
|سيمون باغوس ابن يعقوب
|17
|عابدين عيسى ابن إبراهيم
|18
|شيخ ابراهيم البكوري ابن عبد المولى
|18
|عبد الحميد الهلال ابن علي
|19
|صالح بركات ابن عبد الرزاق
|19
|عبد الحميد عبد الحميد ابن خالد
|20
|صبا شلو ابنة كاسر
|20
|عبد الحميد مشنوق ابن محمد
|21
|صبري عثمان ابن عبد الباسط
|21
|عبد الرحمن المتوالي ابن قاسم
|22
|طلال جنيدان ابن علي
|22
|عبد الملك معتوق ابن محمود
|23
|عبد الإله جوما ابن عمر
|23
|علاء الدين شوك ابن محمد
|24
|عبد القادر دواليبي ابن احمد
|24
|علي دياري ابن محمد العروس اليوسف
|25
|عثمان العلي ابن محمود
|25
|فادي أبو دان ابن عمر
|26
|عمر الحماده ابن عبد القادر
|26
|فاطمه الجاسم ابنة خلف
|27
|عمر حنش ابن محمد علي
|27
|فاطمه خلك ابنة مصطفى
|28
|غازي خطاب ابن رحمو
|28
|كلثوم حسن سليمان ابنة أحمد
|29
|فاتن ورده ابنة حسين
|29
|محمد بادنجكي ابن محمد عاطف
|30
|فاطمه منير ابنة أحمد
|30
|محمد حماده الأحمد ابن علي
|31
|ماجد طويل ابن بيير
|31
|محمد خالد ابن احمد
|32
|ماهر خياطه ابن محمد
|32
|محمد شادي عبد الغني ابن سعيد
|33
|مجد الدين الدندن ابن إبراهيم
|33
|محمد شعبان بري ابن عز الدين
|34
|محمد حجازي ابن عبد القادر
|34
|محمد صبحي جنيد ابن محمد
|35
|محمد سبسبي ابن طه أبو السعود
|35
|محمد لؤي مكي ابن محمد
|36
|محمد سليم ابن أحمد
|36
|محمد مرهاف الرزوق ابن سامي
|37
|محمد عماد الدين آلوسي ابن محمود
|37
|محمود فوزي كعكه ابن صفوه
|38
|محمد فراس حج علي الجاسم ابن فاروق
|38
|محمود مدراتي ابن علي
|39
|محمد فياض ابن عز الدين
|39
|مصطفى البري ابن رحيم
|40
|محمد كميت عاصي الشيخ ابن حسن
|40
|مهند داخل ابن عبد الحميد
|41
|مصطفى بغدادي ابن عبد الكريم
|41
|نائل مجو ابن أحمد
|42
|مصطفى كوسا ابن محمد
|42
|نازك الحاج رشيد ابنة رشيد
|43
|ممدوح غباري ابن عزة
|43
|ناصر الموسى العبدالله ابن خلف
|44
|موسى الأحمد ابن إبراهيم
|44
|نويران البرازي ابن مصطفى أحمد
|45
|مياده مصطفى ابنة مصطفى
|45
|هناء بازار ابنة محمد
|46
|ميساء بطيخ ابنة مصطفى وليد
|46
|وسيم سلمى ابن روفائيل
|47
|ناديا سراقبي ابنة ياسين
|47
|وليد البوشي ابن عمر
|48
|نها مغربي ابنة اسماعيل
|48
|يحيى حاجي علي ابن عبد الحميد
|49
|نوال العريف ابنة فلاح
|49
|يوسف دشو ابن أحمد
|50
|يسرى الحميدي ابنة علي
|51
|يوسف المحمد ابن عبد الباسط
3- محافظة ريف دمشق
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد زيتون ابن حسن
|1
|آلاء الشيخ محمد ابنة محمد سمير
|2
|أحمد ليلا ابن محمد
|2
|أحمد الرفاعي ابن جبر
|3
|أمل شريدة ابنة ايمن
|3
|أحمد خالوصي ابن عبد الرحمن
|4
|أيهم شامية ابن ابراهيم
|4
|أحمد علي ابن فارس
|5
|ابراهيم جمعة ابن محمد
|5
|أنور أبو شاش ابن علي
|6
|اسماعيل الكيلاني ابن محمد ديب
|6
|أيمن ضوبع ابن محمود
|7
|الياس شحادة ابن حسن
|7
|إبراهيم العاشق ابن علي
|8
|إياد طيجن ابن قاسم
|8
|إبراهيم المالكي ابن غالب
|9
|بسام قاسم ابن زكي
|9
|إياد النادر ابن محمد خير
|10
|تميم النجار ابن مصطفى
|10
|إياد طلب ابن محمد
|11
|توفيق صخر ابن احمد
|11
|إيمان طه ابنة عدنان
|12
|جابر قيسانية ابن رضوان
|12
|بسام عامر ابن وجيه
|13
|جاسم المحمود ابن محمد
|13
|بسمة رمضان ابنة فاروق
|14
|حافظ هيلي ابن محمد
|14
|بشير القاضي ابن عبد الهادي
|15
|حسان الحسن ابن عدنان
|15
|بهاء الدين الشيخة ابن محمد فوزي
|16
|خالد الغضبان ابن علي
|16
|جودت الدكر ابن صقر
|17
|خلود كسر ابنة أحمد
|17
|حسين عيروط ابن عادل
|18
|ركان الصفوك ابن محمد
|18
|حمدي مرزوق ابن محمد دياب
|19
|ريم خساره ابنة بشار
|19
|خالد عمر ابن يوسف
|20
|زياد خالد ابن خليل
|20
|خالد ملحه ابن إبراهيم
|21
|سامر الزحيلي ابن محمد
|21
|خليل داود ابن سمير
|22
|سفيان جبارة ابن محمد خير
|22
|خليل غسان ابن ابراهيم
|23
|سليم الحبشي ابن موفق
|23
|ذيب أبو صعب ابن موسى
|24
|سليمان سليم ابن محمد
|24
|رائد بدران ابن راتب
|25
|سهر الغول ابنة عبدو
|25
|راتب عدس ابن إبراهيم
|26
|صفاء راشد ابنة محمد عدنان
|26
|رمزي زين الدين ابن فندي
|27
|صفاء شهاب الدين ابنة أحمد
|27
|رهام طيب ابنة محمد
|28
|صلاح صالح ابن خالد
|28
|زياد أبو شنب ابن محمد
|29
|عباس عباس ابن عثمان
|29
|شادي مقصود ابن اسماعيل
|30
|عبد الهادي الخطيب ابن إبراهيم
|30
|صفوان ضاهر ابن أحمد
|31
|علاء الدين أبو حطب ابن احمد
|31
|صلاح أمونة ابن عبدو
|32
|عماد الدين الخطيب ابن محمد سعيد
|32
|ضياء سلام ابن أحمد
|33
|عمار موسى ابن عبدو
|33
|طلال بركات ابن نور الدين
|34
|عمران سلاخو ابن عبدو
|34
|عبدو الحو ابن نور الدين
|35
|غالب الزغبي ابن محمود
|35
|غيث رزق ابن طعمة
|36
|قاسم عيون ابن محمود
|36
|فيصل طالب ابن محمد
|37
|ماهر الميدعاني ابن نعمان
|37
|مالين العطا ابن أحمد
|38
|مجد أبو حمزة ابن سلمان
|38
|محمد سنيور ابن محمود
|39
|محمد الطويل ابن محمود
|39
|محمد ناظم زاهده ابن عبدالقادر
|40
|محمد المصري ابن أحمد
|40
|محمود عاشور ابن علي
|41
|محمد حمود ابن منير
|41
|محمود غرة ابن عبد العزيز
|42
|محمد حمود ابن عمر
|42
|مدين السعيد ابن محمد
|43
|محمد زين الدين ابن عبدو
|43
|منصور الحجار ابن محمد
|44
|محمد غبور ابن لورنس
|44
|منى العيسى ابنة احمد
|45
|محمود الشعار ابن ياسين
|45
|نايف بركات ابن محمد
|46
|محمود حيدر ابن علي
|46
|نبيل نصره ابن أحمد
|47
|مصطفى أحمد ابن أحمد
|47
|نجاح عرنوس ابنة محمد
|48
|منير أبو كحلا ابن علي
|48
|هناء نصر ابنة محمد
|49
|مهيمن عبد العزيز ابن طلال
|49
|يسرى حماد ابنة عبد السلام
|50
|موفق جعيداني ابن محمود
|51
|وديع الشماس ابن فايز
4- محافظة حماه
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أشرف الشويخ ابن محمود
|1
|أحمد الغضة ابن دياب
|2
|أمين عزيزة ابن صالح
|2
|أسامة أصفر ابن أمين
|3
|أيمن باكير ابن امين
|3
|أمل محفوض ابنة تركي
|4
|أيهم دوحان ابن عباس
|4
|أمين عبدالله ابن اسعد
|5
|ابراهيم الصطوف ابن جاسم
|5
|أمين فطوم ابن علي
|6
|ابراهيم معلا ابن كاسر
|6
|أنور علي ابن كاسر
|7
|آلاء عيسى ابنة زكريا
|7
|المنقذ السلموني ابن مصطفى
|8
|الهام السليمان ابنة موسى
|8
|إليان ابو كرشة ابن اليان
|9
|بشار فرحه ابن أحمد
|9
|بديع الحسين ابن محمود
|10
|بكور البكور ابن شحود
|10
|توفيق الطاوقجي ابن خالد
|11
|تقي حسن ابن محمود
|11
|جميل يوسف ابن محمد
|12
|توفيق كلثوم ابن أحمد
|12
|جهاد الياسين ابن أحمد
|13
|جاسم السليمان ابن دياب
|13
|حسن القاسم ابن عبد الكريم
|14
|حسين الخليف ابن حسن
|14
|دريد حمدان ابن صافي
|15
|حنان غزي ابنة عبد الرحمن
|15
|دمر أخرس ابن حسن
|16
|حيان القواف ابن عبد الحي
|16
|زياد كوسا ابن ديبو
|17
|رائد السلوم ابن دعاس
|17
|سعدالله حيدر ابن محمود
|18
|رنيم زينو ابنة جهاد
|18
|سناء المصري ابنة محمود
|19
|رياض زيود ابن نايف
|19
|طاهر العيسى ابن محمد
|20
|سلمان سلمان ابن عبد الكريم
|20
|عبد الحميد العموري ابن أحمد
|21
|طراد النهار ابن خالد
|21
|عبد الكريم اسماعيل ابن أحمد
|22
|عبد القادر فرزات ابن رحمون
|22
|عبد الهادي سلامه ابن أحمد
|23
|عبد الكريم المحمد ابن مواس
|23
|عبد الهادي مصطفى ابن إبراهيم
|24
|عبد المجيد الخليل ابن عبد العزيز
|24
|علي الرمضان ابن شحود
|25
|عبد المنعم بيسكي ابن محمد نزار
|25
|عيسى الضاهر ابن بطرس
|26
|عبد المنعم خليل ابن حسين
|26
|غالب عساف ابن رفعات
|27
|عبدالمنعم الصباغ ابن محمد رزوق
|27
|فادي عبود ابن عبود
|28
|عبدالهادي العدي ابن حسن
|28
|فاطمه ملحم ابنة فايز
|29
|عبير الباشا ابنة إبراهيم
|29
|قحطان الحلاق ابن محمد
|30
|عدنان الرحمون ابن صالح
|30
|كاتيا علواني ابنة عادل
|31
|علي الصالح ابن أحمد
|31
|مؤيد خضور ابن صالح
|32
|علي حسن ابن أسعد
|32
|محمد الحيدر ابن أحمد
|33
|علي عبد السلام ابن صالح
|33
|محمد المشعل ابن عبد الرزاق
|34
|غاده وسوف ابنة رحيل
|34
|محمد رياض قربان بارودي ابن نعسان
|35
|غسان قدور ابن مشهور
|35
|محمد زاهر شكري ابن ماهر
|36
|فاتن الديبو ابنة مصطفى
|36
|مهند المحفوض ابن محفوض
|37
|فادي العباس ابن محمد
|37
|نزيه الحاج زين ابن حسن
|38
|فداء الجمال ابنة محمد شفيق
|38
|نيرمين رقية ابنة بشير
|39
|فيصل ورده ابن أمين
|40
|ماهر طجيني ابن موسى
|41
|مجيد البرشيني ابن عادل
|42
|محمد نور كرديش المعراوي ابن محمد ديب
|43
|محمود الشيخ يوسف ابن عبد العال
|44
|مرضي الحسيان ابن محمد
|45
|مرهف الزينو ابن محمد علي
|46
|مصطفى العليوي الشنتوت ابن مبارك
|47
|مصطفى خاني ابن أحمد
|48
|مصطفى عليوي ابن عمر
|49
|معتز الحسين ابن فواز
|50
|معتز العلواني ابن محمد زهير
|51
|ملك رحال ابنة ضاهر
|52
|مهند الخالد ابن خالد
|53
|موسى غازي ابن محمود
|54
|نصر القاسم ابن محمد
|55
|نضال معروف ابن محمد
|56
|نضال ملحم ابن علي
|57
|نعسان عبدالله ابن عيسى
|58
|نوال العلوش ابنة محمد نهاد
|59
|هدى العليوي الشنتوت ابنة أحمد
|60
|وجد عيسى ابن خليل
|61
|يارا شرتوح ابنة علي
|62
|يوسف رزوق ابن عبد الرزاق
5- محافظة حمص
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد شحود ابن محمد
|1
|أحمد الشهاب ابن محمود
|2
|أفروديت عابد ابنة عابد
|2
|أحمد المبارك ابن علي
|3
|أكسم عمران ابن سامي
|3
|أسعد العايد ابن محمد
|4
|إبراهيم شاهين ابن عبدالكريم
|4
|أمين علي ديب ابن رضوان
|5
|اسيه أيوب ابن عبدالرزاق
|5
|آصف الأشقر ابن محمد
|6
|باسل الملحم ابن أحمد
|6
|باسل إدريس ابن غاندين
|7
|بسام كسيبي ابن محمد
|7
|تغريد الخضر ابنة فيصل
|8
|بشار العبد الله ابن عبد الرحمن
|8
|ثريا الترك ابنة جهاد
|9
|بشير فرزات ابن عبدالكريم
|9
|حازم المرعي ابن وليد
|10
|تمام وفائي ابن رشيد
|10
|راشد الجوراني ابن خليل
|11
|ثائر قسطون ابن ناصيف
|11
|زياد الملحم ابن عبد العزيز
|12
|جميله أبو الخير ابنة كامل
|12
|سام التون ابن ناجح
|13
|حسن حميدان ابن محمود
|13
|سليمان الشريدي ابن صطوف
|14
|حسين معيني ابن محمد الخالد
|14
|سليمان زيني ابن يونس
|15
|رامح منصور ابن منصور
|15
|سمير عباس ابن سليمان
|16
|رضا محمدعلي ابن علي
|16
|صالح إبراهيم ابن عبدالمنير
|17
|ريم الناصر ابنة كامل
|17
|عامر عبود ابن جميل
|18
|سامر خزندار ابن محمود
|18
|عبد الكافي الطرون ابن عبد الحميد
|19
|سعد لله المحمد ابن محمد
|19
|عزالدين شمالي ابن محمود
|20
|شيراز ابراهيم ابنة منير
|20
|علاء اليوسف ابن حسين
|21
|عائدة الخليل ابنة عبد العزيز
|21
|علي الرضوان ابن احمد
|22
|عادل محمد ابن بركات
|22
|علي اليونس ابن عبدالهادي
|23
|عبد الرحمن صليبي ابن محمود
|23
|غسان شقوف ابن سليمان
|24
|عبدالحكيم البشير ابن عثمان
|24
|فؤاد حنو ابن محمد
|25
|عزة حيدر ابنة أنور
|25
|فادي السلوم ابن شريف
|26
|عزيز الخوري ابن عطيه
|26
|فادي الكوسا ابن علي
|27
|علي سكاف ابن محسن
|27
|فواز الهاشمي ابن عبد الحميد
|28
|عمار داغستاني ابن خالد
|28
|فيصل طلاس ابن سكار
|29
|عمر العز الدين ابن طلعات
|29
|فيصل عبد الرحيم ابن محمد سعيد
|30
|عيسى قاسم ابن محمد عزالدين
|30
|ليلاس العبد الله ابنة نصر الدين
|31
|غياث حداد ابن رشيد
|31
|محسن الحلو ابن عبدو
|32
|فاطمة السليم ابنة احمد
|32
|محمد أبو النصر رعد ابن محمد روحي
|33
|محسن طراف ابن خضر
|33
|محمد باسم السويد ابن نافع
|34
|محمد حسين ابن عبد الوهاب
|34
|محمد بشار زعرور ابن يحيى
|35
|محمد ممتاز المدني ابن محمد خير
|35
|محمد تامر غفري ابن حسن
|36
|محمد موسى ابن هاشم
|36
|محمد تمام السباعي ابن محمد جمال
|37
|محمد نزيه الرفاعي ابن عبد اللطيف
|37
|محمد حجوز ابن مصطفى
|38
|مروان العبدالله ابن ابراهيم
|38
|محمود الديب ابن حامد
|39
|مريم خولي ابنة عبد الله
|39
|محمود المحمود ابن كاسب
|40
|معتز عز الدين ابن عبد الاله
|40
|محمود ثلجة ابن حسن
|41
|معمر الزعبي ابن غازي
|41
|معين صالح ابن أحمد
|42
|ملهم دربولي ابن فاتح
|42
|منهل الحمدو ابن محمد
|43
|منهل الخضور ابن سليمان
|43
|ميلاد الحمود ابن نجم الدين
|44
|ميخائيل سكيف ابن يوسف
|44
|نائل السلوم ابن محمد
|45
|ميساء الشليل ابنة وليد
|45
|ناصر حمدان ابن سليمان
|46
|نادر الطالب ابن عبد العظيم
|46
|هلا السيد ابنة يوسف
|47
|نزار سلطان ابن داوود
|47
|وسام الديب ابن حيدر
|48
|هنادي العبدالله ابنة احمد
|49
|وحيد يزبك ابن سعيد
|50
|ياسر المحمود ابن خضر
|51
|يوسف الحصري ابن عبد العزيز
|52
|يوسف نوفل ابن محمد
|53
|يونس الاعرابي ابن محمد
6- محافظة الحسكة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الخضر ابن سالم
|1
|أحمد الحسين البراك ابن صحن
|2
|أحمد المسلط ابن سليمان
|2
|أحمد المرعي ابن عيسى
|3
|أحمد عباس ابن جمعه
|3
|أحمد خضر ابن شيخموس
|4
|أسامة الذياب ابن محمد
|4
|أحمد شيخ يوسف ابن شيخ امين
|5
|أسعد الجمعه ابن احمد
|5
|أحمد علي ابن محمد
|6
|أكرم الديري ابن عبدالله
|6
|أحمد عيسى ابن حسين
|7
|ابراهيم الناصر ابن كعود
|7
|ابتسام الدايح ابنة علي
|8
|أسامه العلي ابن عزالدين
|8
|إبراهيم الظاهر ابن عبد العزيز
|9
|اسماعيل المطر ابن عواد
|9
|باسم العطيه ابن سعيد
|10
|تافيق العلي ابن أحمد
|10
|جاك بهنان ابن عيسى
|11
|ثائر الكريم ابن دياب
|11
|جلاء الفرحان ابن أحمد
|12
|جميل المسلط ابن رشيد
|12
|حسن الرحيل ابن سالم
|13
|جهاد عثمان ابن شيخموس
|13
|حسون العليوي ابن شامخ
|14
|جورج كوركيس ابن إدوار
|14
|حميد الحلو ابن محمود
|15
|حسن الدرويش ابن محمد
|15
|خالد الأحمد ابن هربيد
|16
|حسن الشمهود ابن زين
|16
|خليل عبد الله ابن أحمد
|17
|حسين العباس ابن علي
|17
|رحاب المصطفى ابنة عمر
|18
|خالد الخليف ابن حسين
|18
|ريبرر مسور ابن عبدالجليل
|19
|خالد الذياب ابن عبدالرزاق
|19
|سرحان حميد ابن سلامه
|20
|خضر الأسيود ابن حمدوش
|20
|سطام محمود ابن خليل
|21
|خضر السلوم ابن حميدي
|21
|سعيد الججي ابن جميل
|22
|ديما يوسف ابنة عبد المسيح
|22
|عبد الحميد الشمالي ابن حسين
|23
|سطم الهويدي ابن عبدالله
|23
|عبد الرزاق الصليبي ابن جاسم
|24
|سعود المطو ابن حمزه
|24
|عبد الصويلح ابن سراي
|25
|صالح الشمام ابن خضر
|25
|عبد العزيز الحسين ابن محمد
|26
|عبد الخالق السالم ابن حمزه
|26
|عبد العزيز الحسين ابن حسن
|27
|عبد الرزاق المحمود ابن خالد
|27
|عبد العزيز العثمان ابن أحمد
|28
|عبدالله المياح ابن محمد
|28
|عبد العزيز داود ابن صالح
|29
|عبود المفتاح ابن عبد الستار
|29
|عبد القادر الاوسكان ابن حسن
|30
|عدنان حلاج ابن عبد
|30
|عدنان العاكوب ابن عبد الله
|31
|علي الخالد ابن أحمد
|31
|عدنان العبيد ابن حسين
|32
|علي العلي ابن محمد
|32
|علي حاجو ابن حسين
|33
|علياء الصالح ابنة أحمد
|33
|عيد الصالح ابن سالم
|34
|عمار الخضر ابن خالد
|34
|عيد الطراف ابن حمود
|35
|عمر المحمد ابن محمد
|35
|عيدان المحمد ابن علي
|36
|فادي الساجر ابن عبد الله
|36
|فرج حوار ابن عبد المحسن
|37
|فلاح الفريح ابن خلف
|37
|فهد لدهام الجربا ابن مسلط
|38
|فواز النهاب ابن عبدالله
|38
|فواز دبس ابن أحمد
|39
|مأمون الياس ابن علي
|39
|كبرئيل كوريه ابن موسى
|40
|محمد الجاسم ابن دندح
|40
|مثنى العلي ابن محمد
|41
|محمد الجدوع ابن حسناوي
|41
|محمد البطي ابن وادي
|42
|محمد السطام ابن حسين
|42
|محمد السلامه ابن حميد
|43
|محمد العلي ابن كاين
|43
|محمد الصالح ابن عطو
|44
|ندى السلمو ابنة عنتر
|44
|محمد العباس ابن حواس
|45
|نواف الحسناوي ابن عباس
|45
|محمد النهار ابن أحمد
|46
|هنادي العمير ابنة علي
|46
|محمد سعيد الشيخ ابراهيم ابن صالح
|47
|يابيل حنا ابن حنا
|47
|محمد علي الحومد ابن ابراهيم
|48
|ياسر الجنعان ابن رجا
|48
|محمد علي عيسى ابن عبد الرحمن
|49
|يوسف الثلاج ابن ابراهيم
|49
|نوح خليل ابن محمد سعيد
|50
|نورشان حسين ابنة أحمد
|51
|هبه الخليف ابنة محمد
7- محافظة ادلب
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الحاج صطوف ابن سليم
|1
|أحمد الابرش ابن غافقي
|2
|أحمد حربا ابن صبحي
|2
|أحمد الحسون ابن خلوف
|3
|أحمد سرجاوي ابن عبد الكريم
|3
|أحمد عبد العال ابن عبد القادر
|4
|أحمد شاهين ابن عبد السلام
|4
|اسماعيل أصلان ابن بسام
|5
|أحمد شمس الدين ابن محمد علي
|5
|اسماعيل الدريس ابن محمد
|6
|أحمد كلاوي ابن حسين
|6
|حسان الكنج ابن محمد
|7
|أحمد منير حلبية ابن محمد طاهر
|7
|حسان مجلوبة ابن مرعي
|8
|أديب بريمو ابن إبراهيم
|8
|حسن علو ابن عبدالله
|9
|أمين الأكتع ابن محمد
|9
|حسن محمود ابن محمد
|10
|أيمن الحاج امين ابن عبده
|10
|حسين حلاق ابن أحمد
|11
|أيمن الحمود ابن أحمد
|11
|حسين حلاوة ابن حمدو
|12
|ابراهيم العبيد ابن عوض
|12
|خالد أسعد ابن طاهر
|13
|باسل العرنوس ابن حمدو
|13
|خالد النجار ابن محمد وحيد
|14
|بشار افضيل ابن ممدوح
|14
|رامي التويني ابن عبد الرحمن
|15
|جاسم اليوسف ابن فواز
|15
|رزوق الرزوق ابن عبدو
|16
|جمعة غندورة ابن عبد القادر
|16
|عامر دوبا ابن مطيع
|17
|حسان فارس ابن خالد
|17
|عبد الإله الحسين ابن سليمان
|18
|حسين المحمد ابن محمد
|18
|عبد الحميد حاج ياسين ابن ياسين
|19
|حسين بيضون ابن مصطفى
|19
|عبد الحميد ملا ابن سليم
|20
|حسين كفرجومي ابن أحمد
|20
|عبد الرحمن شعار ابن محمد
|21
|حمدي طحشون ابن عادل
|21
|عبدالباسط محلول ابن محمد
|22
|خالد الفاضل ابن عباس
|22
|عزام اليوسف ابن شريف
|23
|خديجه العيسى ابنة رياض
|23
|علا الطاهر ابنة محمد ديب
|24
|رأفت الفرهود ابن عبد الكافي
|24
|غالب اليحيى ابن أحمد
|25
|رشا استيفان ابنة خليل
|25
|فؤاد شيخ عمر ابن محمد
|26
|رولا البيك ابنة عبد القادر
|26
|فاخر قربي ابن محمد ديب
|27
|رياض سطوف ابن أحمد ديب
|27
|فخري نجم ابن عبدالقادر
|28
|ساره السالم ابنة عثمان
|28
|قدري عبد الحي ابن جمعة
|29
|سامر جبر ابن محمد
|29
|لؤي اليوسف ابن عبد الحسيب
|30
|عائشة شحود ابنة ابراهيم
|30
|لبانة بيطار ابنة منير
|31
|عبد الحميد عموري ابن محمد
|31
|محمد الضرف ابن عبد الله
|32
|عبد الخالق بركات ابن حسين
|32
|محمد العلي ابن نديم
|33
|عبد الخالق سرجاوي ابن قاسم العلي
|33
|محمد رضوان السليم ابن حسن
|34
|عبد العزيز سراقبي ابن عبد القادر
|34
|محمد زهيران ابن مصطفى
|35
|عبدالخالق الحسين ابن عبدالرحمن
|35
|محمد شحاده ابن مصطفى
|36
|علا علي اغا ابنة نجاح
|36
|محمد علي بكايه ابن أحمد
|37
|علاء الدين البرهوم ابن محمود
|37
|محمد عليان ابن إدريس
|38
|عمر شيحان ابن عوض
|38
|محمد غسان سيجري ابن سيف الدين
|39
|غسان خربوطلي ابن عبد القادر
|39
|محمد ناجي عيد ابن صادق
|40
|غصوب شعبان جوهر ابن الراجي
|40
|محمد ياسر سعد الدين ابن أحمد
|41
|غفران العلي ابنة علي
|41
|محمد يامن جلقان ابن مصطفى
|42
|فادي الحسون ابن مصطفى
|42
|معاوية هنانو ابن عبد الملك
|43
|فراس العلي ابن يوسف
|43
|نوري حاج موسى ابن ادريس
|44
|فريدة يازجي ابنة محمد علي
|44
|هيثم عباس ابن أسعد
|45
|فياض الحسين ابن حسن
|45
|يوسف حمدو ابن أحمد
|46
|فيصل خليل ابن محمد
|47
|مجاهد المحمد علي ابن ناصر
|48
|محمد ديب بعبر ابن أحمد
|49
|محمد ملوحي ابن عدنان
|50
|محمد ياسر التناري ابن أحمد
|51
|موسى القاسم ابن محمد
|52
|نواف الحمدان ابن حسين
|53
|هاني دكدك ابن مصطفى
|54
|هيثم مرتيني ابن حسين
|55
|وليد الفتوح ابن أمين
|
8- محافظة دير الزور
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد الإبراهيم ابن عطية
|1
|أحمد البشعان ابن خضر
|2
|أحمد الحسن ابن هدبان
|2
|أحمد حامد ابن خليف
|3
|أحمد الدندل ابن غنام
|3
|احمود السعدون ابن هلوش
|4
|أحمد السالم ابن عبيد
|4
|إسراء الهادي ابن جاسم
|5
|أحمد الناصر ابن سلامة
|5
|أكرم الجوري ابن محمد رشيد
|6
|أحمد صادق ابن يونس
|6
|بسام العيسى ابن خضر
|7
|أسعد الطوكان ابن يزيد
|7
|ثامر الجدعان ابن غنام
|8
|ابتسام المصلح ابنة محمود
|8
|جمال الحاج ابن صالح
|9
|إبراهيم الراوي ابن حسن
|9
|جمال الضللي ابن حامد
|10
|احميد الكيصوم ابن عايد
|10
|حازم الأحمد ابن خضر
|11
|اعبيد عجاج ابن هلص
|11
|حسن العثمان ابن اسماعيل
|12
|أكرم العبد ابن احمد
|12
|حكمت المصطفى ابن مصطفى
|13
|بسام الحسين ابن عنتر
|13
|حلا الساكن ابنة حكمت
|14
|بسام الحمد ابن ياسين
|14
|حمود الحسين ابن رشيد
|15
|بشير شاهين ابن خلف
|15
|حمود الشيخ ابن عبدالله
|16
|جمعة المحمد ابن هناد
|16
|خالد الحبش ابن عبد اللطيف
|17
|حاتم السليمان ابن عماش
|17
|راغب قدوري ابن رشيد
|18
|حازم بطاح الحصني ابن اسماعيل
|18
|رويدة الحمداش ابن أحمد
|19
|حسن الشهاب ابن خضر
|19
|سعد الهجيج ابن مخلف
|20
|حسين الفارس ابن علي
|20
|سليمان العجيل ابن موسى
|21
|خالد العبدالله ابن فهد الأحمد
|21
|شكري قدور السفان ابن الحاج عليوي
|22
|دحام الخليفة ابن محيسن
|22
|صالح الحسين ابن مامور
|23
|ذيب الابراهيم ابن دلي
|23
|طه السلامة ابن صبحي
|24
|رائد المنديل ابن محمد ممدوح
|24
|عامر الساير ابن صالح
|25
|رشيد العلي ابن طه
|25
|عبد القادر الحمادة ابن أحمد
|26
|رمضان السلامة ابن مداح
|26
|عبد القادر الخرفان ابن خلف
|27
|ريمة المخلف ابن ابندر
|27
|عبد الله الخلف ابن جدعان
|28
|زيدان عبد الكريم ابن حنوش
|28
|عبد بوعلي ابن سالم
|29
|سعد الهبة ابن محمد
|29
|عثمان الخرفان ابن جابر
|30
|شلاش العيفان ابن فواز
|30
|عكاب الخبيل ابن خلف
|31
|صالح حاج الجراح ابن حربي
|31
|علي المربد ابن عبدالله
|32
|صالح سعيد الخلف ابن ياسين
|32
|عمر الجراح ابن غنام
|33
|طارق السطم ابن حمود
|33
|عمر المحمد ابن عبد الرحمن
|34
|عبد الجبار الحمود ابن شحاذه
|34
|غازي الجابن ابن حسين
|35
|عبد الجبار المحمد ابن احمد
|35
|فيحاء العمار ابنة محمد بديع
|36
|عبد الرحمن الخليفة ابن عبود
|36
|فيصل العكله ابن شاهر
|37
|عبد الغني الراوي ابن أحمد السمير
|37
|كنعان العبد الوهاب ابن عبد الجبار
|38
|عبد الله حاج سليمان ابن ياسين
|38
|لؤي العلاوي ابن عواد
|39
|عساف الدرويش ابن عرمان
|39
|مأمون ضويحي ابن محمد سعيد
|40
|عمار محمد الشيخ ابن حسن
|40
|محمد المحيميد ابن حسين
|41
|فايز الحسين ابن محيسن
|41
|محي الدين البرغش ابن عبد المجيد
|42
|فيصل الأحمد ابن اسماعيل
|42
|مضحى المحيمد ابن خليف
|43
|كوثر العثمان ابنة عبد الغفور
|43
|نعمان العليوي ابن صالح
|44
|لؤي الخضر ابن مشرف
|44
|نوري المحمد ابن ثابت
|45
|محمد السعود ابن علي
|45
|هشام المغير ابن عبد السلام
|46
|محمد النهار ابن جميل
|47
|محمود الشبلي ابن حسين
|48
|مرام العسكر ابن محمد خير
|49
|نسمه الحسين ابنة صبحي
|50
|نشأت العلي ابن جابر
|51
|هاني المفضي ابن حسين
|52
|هبه ديواني ابنة عدنان
|53
|ياسر الحلو ابن عبد الحميد
|54
|ياسر العلي الحسين ابن عبد الله
|55
|يوسف الحسين ابن مصلح
9- محافظة درعا
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد البلخي ابن ابراهيم
|1
|أحمد الحناوي ابن عبد القادر
|2
|أحمد السعدي ابن محمد امين
|2
|أحمد القراعزه ابن جمعه
|3
|أيمن العمور ابن عوض
|3
|أحمد المصري ابن موسى
|4
|أيوب الإبراهيم ابن حسين
|4
|أديب الحريري ابن قاسم
|5
|إبراهيم الفروخ ابن محمد
|5
|أريج ابو السل ابنة ناجي
|6
|آلاء العمار ابنة اسماعيل
|6
|احميد الخابوري ابن عبد الرحمن
|7
|بسام الرفاعي ابن عيسى
|7
|باسل الربداوي ابن قاسم
|8
|بسام العمري ابن إبراهيم
|8
|جمال الزعبي ابن أحمد
|9
|تيسير الزعبي ابن حسن
|9
|جهاد المصري ابن جادالله
|10
|جمال البلخي ابن أحمد
|10
|ردينة العازر ابنة الياس
|11
|حسام الخطيب ابن أحمد
|11
|رياض الحريري ابن محمد
|12
|حمزة السحاري ابن عوض
|12
|ريم الشحادات ابنة جمال
|13
|خالد الكرتلي ابن فوزي
|13
|سامر المهنا ابن غسان
|14
|خالد غانم ابن أحمد
|14
|ساميه السعدي ابنة إبراهيم
|15
|خليل العودة الله ابن ابراهيم
|15
|سليمان حسن ابن عيسى
|16
|داني البركات ابن جورج
|16
|سهام الجاحد ابنة خالد
|17
|رائد السلامات ابن خالد
|17
|شفيق طبره ابن سمعان
|18
|رامي الاسعد ابن عيد
|18
|عبد الحكيم الخطيب ابن عبدالله
|19
|ربا الجباوي ابنة عبد الكريم
|19
|عبد الرحمن الحلقي ابن رشراش
|20
|سامر الحريري ابن محمود
|20
|عبد العزيز الجهماني ابن رضوان
|21
|سليمان البليلي ابن خالد
|21
|عبد الفتاح الرحال ابن رحال
|22
|سماح الربداوي ابنة خالد
|22
|عبد المولى الديات ابن عدنان
|23
|سهى العاسمي ابنة اكرم
|23
|عبدالكريم العبود ابن محمود
|24
|صالح القيق ابن محمد
|24
|عدنان ابو نقطه ابن عبدالرحمن
|25
|عابد المحمود ابن علي المحمود
|25
|عقبه قناه ابن موسى
|26
|عادل الخليل ابن شتيوي
|26
|علي حسن ابن عبدالله
|27
|عاهد بدوي ابن عساف
|27
|عماد الدين الرفاعي ابن إبراهيم
|28
|عبد الحميد الرفاعي ابن ابراهيم
|28
|عهد راعي ابنة بديع
|29
|عبد الرؤوف الخليل ابن نواف
|29
|عيسى العتمه ابن محمود
|30
|عبد الناصر الغزي ابن زكريا
|30
|فؤاد الأحمد ابن أحمد
|31
|عدنان السويدان ابن إبراهيم
|31
|ماجد الحريري ابن محمد
|32
|عماد علي ابن منصور
|32
|محمد الخطيب ابن حسين محمد
|33
|فريد المقداد ابن محمد
|33
|محمد الشحادات ابن فيصل
|34
|كمال العبدالله ابن عبدالله
|34
|محمد الغزاوي ابن عبدالعزيز
|35
|محمد خريبه ابن ذيب
|35
|محمد سعيد المقداد ابن خالد
|36
|محمد عبد السلام النصيرات ابن إبراهيم
|36
|محمد سهيل عقله ابن حمدي
|37
|محمد قنبس ابن محمود
|37
|محمد عتمه ابن أحمد
|38
|محمد هاشم الجندي ابن ناجي
|38
|مروان الشقنين ابن صلاح
|39
|محمود شباط ابن عبدالله
|39
|مصعب الخميس ابن تركي
|40
|مريم التوما ابنة بادي
|40
|منصور الجباوي ابن محمد
|41
|منال الغصين ابنة محمد
|41
|ناجي الكركي ابن فايز
|42
|مناهل المحمد ابنة محمود
|42
|ناظم العلوه ابن محمد
|43
|منذر العقله ابن سلامه
|43
|نزار ارشيد ابن مخائيل
|44
|منهل الفاضل المحاميد ابن احمد
|44
|هبه بركات ابنة عبدالله
|45
|هاشم عايش ابن مجيد
|45
|وليد الداخول ابن محمد
|46
|هيثم الزعبي ابن سليمان
|46
|ياسر الجوابره ابن زايد
|47
|وافي الدوس ابن عبد الرحمن
|47
|ياسر بديوي ابن عبد الرحمن
|48
|وليد الجفال ابن احمد
|48
|يوسف الشوامره ابن عبدالرحمن
|49
|ياسين العواد ابن عبد الله
|49
|يوسف العساودة ابن عبد المجيد
|50
|يحيي العمارين ابن عوض
|51
|يعرب الغانم ابن يوسف
10- محافظة اللاذقية
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد عبد الرحمن ابن علي
|1
|أحمد خدام ابن علي
|2
|أحمد قرطالي ابن حسن
|2
|أسامة خيربك ابن عزيز
|3
|ابتسام صابوني ابنة مصطفى
|3
|أكرم شعبو ابن جبر
|4
|آصف صليبه ابن محمد
|4
|أوس عثمان ابن فائز
|5
|إياد ابراهيم ابن حافظ
|5
|أيهم تامر ابن حامد
|6
|إيفا حور ابنة علي
|6
|إبراهيم اسبر ابن كامل
|7
|بشار ديوب ابن علي
|7
|إبراهيم علي ديب ابن حافظ
|8
|تيسير حبيب ابن كامل
|8
|إياد داود ابن هشام
|9
|تيسير وطفه ابن جميل
|9
|بديع محمد ابن بدر
|10
|حسام خوري ابن ميشيل
|10
|بسام حسن ابن نديم
|11
|حسام شحاده ابن سيف الدين
|11
|بسام عابدين ابن زكريا
|12
|حنا بربهان ابن عبدالله
|12
|بشار أسد ابن نديم
|13
|رائد يوسف ابن علي
|13
|ثائر الصوا ابن رفيق
|14
|رحاب جعبري ابنة حكمت
|14
|ثائر سعيد ابن كامل
|15
|رياض حمد ابن امين
|15
|جورج عبدالله ابن دانيال
|16
|ريم علي ابنة شوكت
|16
|حاتم يوسف ابن ياسين
|17
|سامر خاسكه ابن يوسف
|17
|حامد إحسان ابن أسامة
|18
|سامر علي ابن حبيب
|18
|حسن جريكوس ابن محمد
|19
|سامر منصور ابن محمد
|19
|دريد مرتكوش ابن علي
|20
|سلمان ملا ابن محمد
|20
|رجاء خليف ابنة عبد المجيد
|21
|سناء ديب ابنة شفيق
|21
|رزان مرتضى ابنة حميد
|22
|عامر الخطيب ابن محمد
|22
|رفيق قاسم ابن مالك
|23
|عبدلله مروه ابن علي
|23
|رفيق نوفل ابن صالح
|24
|عزيز اسماعيل ابن حسن
|24
|زياد حسن ابن إبراهيم
|25
|علي السنكري ابن عيسى
|25
|زين أحمد ابن حسان
|26
|عماد الدين حسن ابن عبد الحميد
|26
|سليم ضاهر ابن عزت
|27
|عمار القصيري ابن محمد
|27
|شادي جريكوس ابن شعلان
|28
|غيث علي ابن حبيب
|28
|عادل عثمان ابن أحمد
|29
|غيداء حسن ابنة يوسف
|29
|عبد الحسن شروف ابن علي
|30
|فاتن طه ابنة طه
|30
|عبدالله شبول ابن يوسف
|31
|فادي كنجو ابن ناظم
|31
|علي جناورو ابن محمد
|32
|فراس السوسي ابن سليم
|32
|عيسى إبراهيم ابن محمد
|33
|فراس قاسم ابن علي
|33
|فائز شاهين ابن حبيب
|34
|قسوره علي ابن احمد
|34
|كفاح عثمان ابن سجيع
|35
|لؤي الحج ابن راشد
|35
|لؤي أحمد ابن عبود
|36
|محمد علي البودي ابن حبيب
|36
|مالك الخير ابن سلمان
|37
|محمد قصي الخليل ابن حسين
|37
|مالك شبول ابن أحمد
|38
|محمد مهنا ابن ابراهيم
|38
|محمد بديع كراوي ابن أحمد
|39
|معلى ابراهيم ابن صالح
|39
|محمد هيثم جعاره ابن محمد سمير
|40
|مهند الدرج ابن ابراهيم
|40
|محمد يونس ابن مطيع
|41
|موفق صوفي ابن نديم
|41
|محمود رفاعي ابن احمد
|42
|ناهد جانودي ابنة علي
|42
|ناجي حميدوش ابن يوسف
|43
|نعيم العلوني ابن علي
|43
|نزار رمضان ابن أمين
|44
|هلا بارود ابنة خضر
|44
|نصر أبو العروس ابن حسام
|45
|وائل لايقة ابن يوسف
|45
|نضال ميكائيل ابن صافي
|46
|وحيد سلامه ابن أسعد
|46
|نهاد سلوم ابن دياب
|47
|وديع حماد ابن جميل
|47
|وجيه أصلان ابن محمد
|48
|وسيم الشيخ ابن جمال
|48
|وسام كاسو ابن وفيق
|49
|وفاء سلمان ابنة ابراهيم
|49
|وسيم شمالي ابن يونس
|50
|يحيى الرحية ابن علي
|50
|يحيى بسما ابن حسن
11- محافظة الرقة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد البداح ابن محمد
|1
|أحمد الجاسم ابن عبد
|2
|أنور حبيب ابن حسن
|2
|أحمد المحمود ابن إسماعيل
|3
|ابراهيم المحمد ابن احمد
|3
|اسماعيل الأحمد ابن رجب
|4
|اسماعيل الحسين ابن محمد
|4
|اسماعيل العبو ابن إبراهيم
|5
|اسماعيل الفارس ابن عبد المحسن
|5
|المعتصم بالله الصالح ابن صالح
|6
|اسماعيل الهندي ابن ظاهر
|6
|المعلا المحيمد الهويدي ابن جاسم
|7
|باسل الخلف ابن علي
|7
|تماضر الجمعة ابنة حسن
|8
|بسلان لوقا ابن عبد الله
|8
|جاسم معيوف ابن محمد
|9
|توفيق الحاج إمام ابن مكري
|9
|حسن الدهر ابن عبود
|10
|جاسم الجاسم ابن محمد
|10
|حسن العباوي ابن خلف
|11
|حسان ديوب ابن محمد
|11
|حسن الموسى ابن محمد
|12
|حسن العسكر ابن علي
|12
|حمدو العيسى ابن عيسى
|13
|حسين ويو ابن عبار
|13
|حميدي العثمان ابن عيسى
|14
|حمود الأحمد ابن عجاج
|14
|خلف العيسى ابن نجم
|15
|حمود البوش ابن جاسم
|15
|خليل الحنظل ابن مصطفى
|16
|حمود المحمد ابن محيمد
|16
|خولة المنلا أحمد ابنة محمود
|17
|حميدي العمر العيسى ابن نايف
|17
|راغب فيحان ابن سليمان
|18
|خاتون الموح ابنة عبود
|18
|شبلي الذويخ ابن فيصل
|19
|خضر المحمد ابن عنتر
|19
|شريف الشريف ابن حسين
|20
|خطاب العجيلي ابن عمر
|20
|طلال الجاسم ابن نايف
|21
|خليل العلاوي ابن علي
|21
|عبد الخلف ابن حاج
|22
|رشيد العلي الحميد ابن محمد
|22
|عبد الرزاق الشحاذة ابن مصطفى
|23
|زيد محمد الجعبر الصالح ابن عبد الجواد
|23
|عبد الغني هلال ابن محمد
|24
|سلوى الكعكه جي ابنة أحمد
|24
|عبد القادر القادر ابن خليل
|25
|سيد العواد ابن حمزة
|25
|عبد الله رفاعي ابن حمود
|26
|شعله العبود الخاروف ابنة عبد الواحد
|26
|عبد الوهاب العاني ابن أحمد
|27
|صالح بحيري ابن هلال
|27
|عبدالرزاق الخلف ابن عبدالوحيد
|28
|طلال العلاش ابن حسين
|28
|عبدالرزاق الخلوف ابن هلال
|29
|طلال العلي ابن محمود
|29
|عبداللطيف الحجوان ابن حجوان
|30
|عبد الفتاح الصالح ابن حمد
|30
|عبدالله حواس ابن نجم
|31
|عبد اللطيف حاج عبد الله ابن عبد الله
|31
|علي العبد الله الخلف ابن عبد
|32
|عبد الله الحمود الشيخ ابن حمادة
|32
|غزوان رمضان ابن رشيد
|33
|عبدالله العبدالله ابن موسى
|33
|فهد عبدالله ابن محمد
|34
|عبدالله الكلاح ابن علي
|34
|فيصل العلي ابن مزلوه
|35
|عدنان الأحمد ابن حسين
|35
|قاسم المحمد السيد ابن محمد
|36
|عدنان الإبراهيم ابن شحاذه
|36
|مثنى العلي ابن عبد الرزاق
|37
|علي الحسن ابن إبراهيم
|37
|محمد الحسين ابن أحمد
|38
|علي الحمادة ابن حسين
|38
|محمد الزعيتر ابن اسماعيل
|39
|علي العبد الرحمن ابن عبد الرزاق
|39
|محمد العجيل ابن حميد
|40
|علي العلي الإبراهيم ابن محمد
|40
|محمد العسكر ابن موسى
|41
|غازية الخليفان ابنة عويد
|41
|محمد المهاوش ابن حمد
|42
|غفران الخليف ابنة مرعي
|42
|محمد حيدر الحمد ابن أحمد
|43
|غياث العبد الله ابن خلف
|43
|محمود الحسين ابن نايف
|44
|قسورة حاج عبو ابن فريد
|44
|محمود المحمود الدرويش ابن أحمد
|45
|محمد الحمود ابن حسن
|45
|مصطفى الأحمد ابن حسن
|46
|محمد الشيخ حسن ابن حمد
|46
|مصطفى الاسماعيل ابن علي
|47
|محمد علي الحمد المسلم ابن فواز
|47
|نهاد الرملة ابن عبدالرزاق
|48
|محمد ياسر الكدرو ابن هجلب
|48
|هايل الدرميني ابن مرهج
|49
|هلال النعمة ابن نجم
|49
|ياسر القاسم ابن أحمد
|50
|ياسر الحجي ابن خضر
|51
|يوسف شاهين ابن أحمد
12- محافظة طرطوس
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد البدوي ابن محمد
|1
|أدهم حسين ابن أمين
|2
|أحمد سليمان ابن يوسف
|2
|أسعد محمد ابن علي
|3
|أحمد عيسى ابن علي
|3
|أكرم عيسى ابن سلمان
|4
|أديب الشامي ابن محمود
|4
|بيان عثمان ابن علي
|5
|أكثم جداري ابن محمد
|5
|جودت منجه ابن جبره
|6
|أميمة عيسى ابنة صالح
|6
|جورج حنا ابن ميخائيل
|7
|أيوب زينب ابن حسن
|7
|حسام اسماعيل ابن محمد
|8
|آصف حسن ابن جودت
|8
|حسن طوفان ابن محمد
|9
|بشار بشاره ابن يوسف
|9
|حسين العلي ابن محمد
|10
|ثريا الجندي ابنة مظهر
|10
|حنا كرم ابن جرجس
|11
|حازم كنعان ابن يوسف
|11
|حنين ونوس ابنة عبدالكريم
|12
|حسام الدين مصطفى ابن منير
|12
|خالد أحمد ابن علي
|13
|حسام عطيه ابن عباس
|13
|راتب ابراهيم ابن محمود
|14
|حسان ناعوس ابن يوسف
|14
|رامز دلا ابن محمد
|15
|حسان يونس ابن يونس
|15
|رامي علي ابن يعقوب
|16
|حسن درغام ابن درغام
|16
|ربيع ربيع ابن يوسف
|17
|حيدر أسعد ابن سلمان
|17
|روفائيل ضيعة ابن غسان
|18
|حيدر ديب ابن خليل
|18
|زين الدين يوسف ابن محسن
|19
|رئيف بدور ابن مرشد
|19
|سامر علي ابن فوزي
|20
|راتب حمدان ابن حسن
|20
|شعبان كناج ابن علي
|21
|زين عيسى ابن يوسف
|21
|شفيق عثمان ابن محمد
|22
|سائر العاتكي ابن حسين
|22
|عادل حسن ابن محمد
|23
|سعيد حيدر ابن محمود
|23
|عاطف حسن ابن علي
|24
|سمير علي ابن علي
|24
|عبير برهوم ابنة محمد
|25
|شحادة إبراهيم ابن علي
|25
|عدنان ريا ابن عبد الحميد
|26
|ضحى جديد ابنة خالد
|26
|عزام إبراهيم ابن أحمد
|27
|طارق عكوش ابن مصطفى
|27
|عزام سويدان ابن صادق
|28
|ظافر عبود ابن علي
|28
|علاء محمد ابن جميل
|29
|عامر علي ابن عبد الحميد
|29
|علي جري ابن عبد الحليم
|30
|عدنان سعيد ابن أمين
|30
|علي ديب ابن راتب
|31
|علاء أسعد ابن ياسين
|31
|علي زيدان ابن عاقل
|32
|علي خضر ابن حسن
|32
|علي سليمان ابن يوسف
|33
|عليا محمود ابنة عيسى
|33
|علي علي ابن ناصر
|34
|فراس محمد ابن سليمان
|34
|علي غانم ابن جبر
|35
|فهد حسن ابن بدر
|35
|علي مهنا ابن أحمد
|36
|مازن خضور ابن ابراهيم
|36
|عمار الشيخ ابن اسماعيل
|37
|محمد المحمد ابن عبد الحي
|37
|فرج الله كابر ابن هزيم
|38
|محمد مصطفى ابن حسين
|38
|قيس عبدالقادر ابن محمد
|39
|مقداد حسيان ابن عقل
|39
|مازن عبدالكريم ابن كمال
|40
|منى إبراهيم ابنة عبد الحميد
|40
|محمد العجي ابن علي
|41
|ميرفت حسن ابنة علي
|41
|محمد شهلا ابن علي
|42
|همام كناج ابن مالك
|42
|محمد صيوح ابن محمود
|43
|هيثم سلامه ابن علي
|43
|محمود الشمالي ابن علي
|44
|هيثم سويقات ابن أحمد
|44
|مصطفى بجود ابن أحمد
|45
|وائل داود ابن محمد
|45
|ندى القرضه ابنة محمود
|46
|وسام عيسى ابن محمد
|46
|هاني خضور ابن علي
|47
|وسام غانم ابن سليمان
|47
|وضاح الزنك ابن يحيى
|48
|وعد عبود ابنة صالح
|48
|وكيله صالح ابنة محمد
|49
|يعرب حسن ابن محمود
|49
|ياسر جورية ابن علي
|50
|يوسف ونوس ابن صالح
|51
|يونس حمدوش ابن إبراهيم
13- محافظة القنيطرة
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحمد السبيعي ابن حسين
|1
|أحمد الجمعه ابن عوض
|2
|أحمد عيد ابن اسماعيل
|2
|أحمد الحسين ابن حسين
|3
|أسامه الخالد ابن عبد الرحمن
|3
|أحمد السعيد ابن علي
|4
|أيمن الفاعوري ابن ياسين
|4
|إبراهيم المصطفى ابن عبدالله
|5
|الهام العلي ابنة عويد
|5
|اسماعيل ذيبان ابن جمعه
|6
|حسن البكر ابن حمدي
|6
|إيمان دغيله ابنة حسن
|7
|حمدان السالم ابن خضر
|7
|بسام هزاع الشرعبي العنزي ابن مرعي
|8
|حوران سليمان ابن محمد
|8
|جميل الغوطاني ابن احمد
|9
|خالد حجازي ابن حسين
|9
|حمد الكومه ابن محمد
|10
|خالد دندشي ابن محمد
|10
|دانيا أبو عسلي ابنة عدنان
|11
|رئيف بكار ابن محمد
|11
|رشيد الضاهر ابن أحمد
|12
|رياض الفارس ابن سليمان
|12
|زايد الطحان ابن عبد الرزاق
|13
|زهير الصلاح ابن صالح
|13
|سليمان الفنيش ابن حسين
|14
|زياد حسين ابن محمود
|14
|سمير الحسين ابن شحاده
|15
|سناء محمد ابنة علي
|15
|شكري شتيوي ابن سلطي
|16
|طارق عوض ابن سند
|16
|صالح الفضلي ابن عبد العزيز
|17
|علي الفريج ابن حسين
|17
|عبد الحكيم البكر ابن فاضل
|18
|علي شطيط ابن حسين
|18
|عبد الله شريده ابن حسن
|19
|عمر خميس ابن موسى
|19
|عبدالله سليمان ابن سليمان
|20
|فرج صقر ابن سليم
|20
|عيسى العيد ابن مروان
|21
|فرحان العيد ابن صالح
|21
|غالب شاهين ابن اسماعيل
|22
|فندي الخالد ابن خالد
|22
|غسان الجسار ابن هلال
|23
|لؤي الحامد ابن إبراهيم
|23
|غسان الكناني ابن علي
|24
|مانيا ابراهيم ابنة حسن
|24
|قاسم الكريان ابن محمد
|25
|محمد الحاج ابن نايف
|25
|محمد ذياب ابن صالح
|26
|محمد الفياض ابن فياض
|26
|محمد عوده ابن محمود
|27
|محمد هشام جلاحج ابن هاني
|27
|محي الدين حمد ابن محمد
|28
|محمود نمر ابن عقل
|28
|هشام قات ابن أكرم
|29
|محي الدين الهلال ابن خالد
|29
|وجيه موسى ابن عبدو
|30
|يحيى ذياب ابن محمد
|30
|يوسف مريود ابن رياض
14- محافظة السويداء
القطاع (أ) القطاع (ب)
|1
|أحلام أبو حمدان ابنة حسن
|1
|أدهم شهاب أبو فخر ابن محمد
|2
|أيهم نصر ابن فارس
|2
|أكرم حديفة ابن محمود
|3
|اسماعيل قطيش ابن محمد
|3
|اسماعيل بلان ابن يوسف
|4
|باسل العيسى ابن جوزيف
|4
|باسم حاطوم ابن نواف
|5
|بثينة والي الحلبي ابنة مؤيد
|5
|بسام عامر ابن علي
|6
|بديع هلال ابن توفيق
|6
|تيسير جزان ابن حسين
|7
|بشار عماد ابن كنج
|7
|خليل البيطار ابن منور
|8
|جهاد الصفدي ابن نايف
|8
|رافع مقلد ابن صابر
|9
|حافظ عربي ابن أديب
|9
|رامي حاتم ابن وليد
|10
|حسام كيوان ابن جدعان
|10
|رضا الدعبل ابن حمد
|11
|ديانا نعيم ابنة غسان
|11
|رغدى الغوثاني ابنة جمال
|12
|رافع الوقية ابن غالب
|12
|ريماز عبد الحي ابنة يحيى
|13
|رسمي العيسمي ابن حمد
|13
|سمير قيصر ابن سليمان
|14
|رسمية مان الدين ابنة جمال
|14
|شوكت الطويل ابن محمد
|15
|زهير غبره ابن كمال
|15
|صفوان رضوان ابن فارس
|16
|سامر الحسنية ابن مسعود
|16
|طلال نوفل ابن عدنان
|17
|سلطان شرف ابن حمزة
|17
|عاصم شنان ابن صابر
|18
|سمير الملحم ابن مشهور
|18
|علي بلان ابن عارف
|19
|طارق حمزة ابن عطالله
|19
|غسان ابو علوان ابن أسعد
|20
|عباس فرج ابن مرهج
|20
|فراس البعيني ابن حسيب
|21
|علي الحجار ابن نعمان
|21
|كمال السمان ابن برجس
|22
|عماد فراشي ابن جاد الله
|22
|مروان ابو طافش ابن أنيس
|23
|غادة جنود ابنة ضامن
|23
|مروان بوعلي مهنا ابن هزيمه
|24
|مرسل غانم ابن زيد
|24
|منى النجاد ابنة نزيه
|25
|منيف الجباعي ابن مهنا
|25
|نجيب نعيم ابن محمد
|26
|منيف العصفور ابن نصر
|26
|نزار أبو راس ابن جميل
|27
|وائل جربوع ابن حسن
|27
|وسيم عز الدين ابن ممدوح
|28
|وائل عزام ابن هايل
|28
|وليد أبو فخر ابن نواف
|29
|ياسر مراد ابن كمال
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 6 – 3-1444 هجري الموافق 2 -10 -2022ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد