خطة لزراعة أكثر من 89 ألف هكتار بالمحاصيل والخضار الشتوية بالسويداء

السويداء-سانا

وضعت مديرية زراعة السويداء خطة لزراعة أكثر من 89 ألف هكتار بالمحاصيل والخضار الشتوية للموسم الزراعي 2022 -2023.

وأوضح مدير الزراعة المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخطة تتضمن زراعة مساحات قدرها 89245 هكتاراً، موزعة بواقع: 88325 هكتاراً للزراعات البعلية، و920 هكتاراً للزراعات المروية، وجرى اعتمادها بناء على المساحات القابلة للزراعة وعدد الآبار، وبما يخدم تحقيق إنتاجية من مختلف المحاصيل الزراعية.

وأشار حامد إلى أن الخطة تشمل 15 صنفاً من أنواع المحاصيل والخضار الشتوية، وتم في اعتمادها مراعاة مدى توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة لتنفيذها بمواعيدها المطلوبة.

ووصلت المساحات المزروعة بالخضار والمحاصيل الشتوية الموسم الماضي إلى 77928 هكتاراً.

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