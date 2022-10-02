مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار في مرسيليا

باريس-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق نار شهده الليلة الماضية أحد أحياء مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم عن مصادر مقربة من التحقيق قولها: “إن شخصين كانا على دراجة نارية أطلقا النار على مارة في حي وسط مرسيليا، ما أدى إلى مقتل شخص يبلغ من العمر 21 عاماً، وإصابة شخصين آخرين بجروح، مشيرة إلى أن دوافع وملابسات الحادث لا تزال مجهولة”.

وكان شخص قتل بإطلاق نار، وأصيب 3 آخرون جراء طعن بسكين بالقرب من روضة أطفال في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا في تموز العام الماضي.

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