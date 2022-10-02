عملية للمقاومة الفلسطينية تؤدي لإصابة مستوطن

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين، نفذ مقاومون فلسطينيون عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية أدت إلى إصابة مستوطن إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا الرصاص باتجاه حافلة للمستوطنين قرب بلدة بيت فوريك شمال نابلس ما أدى إلى إصابة مستوطن، فيما تمكن المنفذون من الانسحاب.

وتصعد قوات الاحتلال ومستوطنوه جرائمهم الوحشية بحق الفلسطينيين، والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يواصل المجتمع الدولي صمته ويتقاعس عن تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

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