استطلاع: لولا الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية في البرازيل

برازيليا-سانا

كشف أحدث استطلاع للرأي في البرازيل أن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم.

ونقلت فرانس برس عن الاستطلاع الذي نشر نتائجه معهد داتافوليا عشية الاقتراع قوله: إن زعيم اليسار لولا سيحصل على خمسين بالمئة من الأصوات الصالحة مقابل 36 بالمئة لمنافسه المباشر الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وينبغي أن يحصل المرشح على عتبة خمسين بالمئة زائداً صوتاً واحداً ليتم انتخابه من الدورة الأولى، وتجنب دورة ثانية مقررة في الـ 30 من تشرين الأول.

وكشف استطلاع آخر للرأي نشر نتائجه معهد آيبيك أن 51 بالمئة من الأصوات الصالحة ستذهب للولا مقابل 37 بالمئة لبولسونارو في الدورة الأولى.

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