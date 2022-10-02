رابع انتخابات عامة في بلغاريا خلال أقل من عامين

صوفيا-سانا

يدلي الناخبون في بلغاريا بأصواتهم اليوم في رابع انتخابات عامة تشهدها البلاد في أقل من عامين وسط انقسام عميق في صفوف الأحزاب السياسية.

وذكرت رويترز أنه من المتوقع معرفة النتائج الرسمية الجزئية الأولى صباح غد الأثنين، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يصل إلى ثمانية أحزاب سياسية قد تدخل البرلمان المقبل مع احتلال حزب يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، المقدمة بما يتراوح بين 25 و26 بالمئة من الأصوات.

ويحتل حزب “نواصل التغيير” بزعامة رئيس الوزراء كيريل بيتكوف المركز الثاني بحصوله على ما يتراوح بين 16و17 بالمئة في استطلاعات الرأي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency