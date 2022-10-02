قوات الدفاع الجوي الروسية تتصدى لقصف أوكراني في دونباس

موسكو-سانا

تصدت قوات الدفاع الجوي الروسي لقصف أوكراني على إقليم خيرسون، ودمرت عشرات الصواريخ التي أطلقتها القوات العسكرية الأوكرانية على الإقليم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سلطات الإقليم قولها في بيان اليوم: “تم في بلدة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد عدد من الصواريخ في الأجواء، حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لهذه الصواريخ في الأجواء، وسمعت 10 انفجارات متتالية”.

كما أقدمت قوات المدفعية الأوكرانية على قصف مناطق نيكيتوفسكي وكالينينسكي في غورلوفكا وماكيفكا وياكوفليفكا، مطلقة 6 قذائف من عيار 155 ملم وخمس قذائف من عيار 152 ملم وأربع قذائف من عيار 122 ملم على المكتب التمثيلي لمنطقة دونيتسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق من القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

وقتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح في وقت سابق نتيجة غارة نفذتها قوات نظام كييف على معبر بمنطقة خيرسون.

وشهد الكرملين الجمعة الماضي مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى الاتحاد الروسي.

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