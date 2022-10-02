مقتل 3 أشخاص جراء تحطم مروحية في المكسيك

نيومكسيكو-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران اليوم جراء تحطم طائرة مروحية في ولاية تاباسكو جنوب شرق المكسيك.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن البحرية المكسيكية قولها في بيان: إن طائرة استطلاع سقطت خلال دورية للمراقبة الجوية بالقرب من بلدة فرونتيرا في تاباسكو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من مشاة البحرية وإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.

وكانت مروحية تابعة للبحرية تحطمت في تموز الماضي، ما أدى لمقتل 14 من مشاة البحرية كانوا على متنها.

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