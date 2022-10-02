سفيرة الاتحاد الأوروبي تغادر نيكاراغوا بعد طردها

ماناغوا-سانا

غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في نيكاراغوا بيتينا موشيت البلاد غداة تبلّغها قرار طردها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية قولها: إن موشيت غادرت البلاد اليوم جوا في رحلة لشركة أيرومكسيكو متّجهة إلى المكسيك في طريقها إلى باريس، مشيرة إلى أن الشرطة واكبتها من منزلها وصولا إلى المطار.

وكان وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا استدعى موشيت إلى مقرّ الوزارة يوم الأربعاء الماضي وأبلغها بأنها شخص غير مرغوب فيه في ماناغوا بسبب تدخّل الاتّحاد الأوروبي في شؤون نيكاراغوا وعدم احترامه السيادة الوطنية.

وتتعرض نيكاراغوا لمحاولات تدخل وعقوبات من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة تحت مزاعم مختلفة.

وكانت نيكاراغوا أعلنت في وقت سابق اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا، ومنع السفير الأميركي الجديد هوغو رودريغيز من الدخول إليها بسبب التدخلات المتكررة والمواقف الاستعمارية لكل من واشنطن وامستردام.

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