أمسية موسيقية لخريجي وطلاب المعهد العالي للموسيقا في طرطوس

طرطوس-سانا

قطع موسيقية من قوالب الموسيقى الشرقية، وموشحات أندلسية، وأغان طربية منوعة قدمتها المغنية الأكاديمية هبة فاهمه في الأمسية التي أقامتها مديرية الثقافة على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس وبمشاركة خريجي وطلاب المعهد العالي للموسيقا.

فاهمه وهي خريجة المعهد العالي للموسيقا عام 2020 ، وطالبة سنة أخيرة ماجستير تربية موسيقية، اعتبرت أن تواجدها مع طلاب وخريجين عازفين من المعهد لتقديم أمسية موسيقية منوعة بصورة جديدة لأغانٍ راسخة في أذهان الجمهور أمر يساعد على نجاحها.

الأمسية قدمت فيها فاهمه أيضاً مقطوعات شرقية وأندلسية، ومختارات من أغاني السيدة فيروز وزكي ناصيف وميادة الحناوي.

وأوضحت الموسيقية راما البرشة مديرة الفرقة أن الحفل يقدم بمحطته الثانية في طرطوس، إذ كان الحفل الأول على خشبة مسرح الدراما في دار الأسد بدمشق، ورأت فيه نشاطاً فنياً متميزاً وغنياً يقدمه أكاديميون من أهل الاختصاص، ما يجعلهم أمام مسؤولية أكبر لتقديم الفن الراقي بأسلوب متجدد يغني ويطرب الجمهور.

فاطمة حسين

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