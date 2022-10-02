تجارب شبابية متنوعة ضمن معرض ورشة وصل في صالة زوايا للفن التشكيلي

دمشق-سانا

طرق مختلفة في دمج الختم السوري باللوحة التشكيلية، تضمنها معرض “ورشة وصل” الذي استضافته صالة زوايا للفن التشكيلي بدمشق.

وتضمن المعرض لوحات فنية تقدم رؤى مختلفة بتجارب شابة لكل من الفنانين تولين الرضائي ودانا سلامة وشهد الرز ومجدولين العلي ومحمود خليل ومهند السريع وبإشراف الفنان التشكيلي فادي العسّاف.

وبين العساف أن لوحات المعرض هي نتاج ورشة عمل حملت عنوان “وصل” وتخصصت بتعليم طرق دمج الختم مع اللوحة التشكيلية.

وأوضح أن الهدف من المعرض هو تقديم طرق مختلفة لتوظيف الختم ضمن اللوحة التشكيلية من خلال تقديم تجارب متنوعة لخريجين جدد.

إحدى المشاركات في الورشة الفنانة التشكيلية الشابة مجدولين العلي، اختصاص حفر، خريجة فنون جميلة أشارت إلى أن الأختام دفعتها للعمل مع اللون بطريقة مختلفة من خلال توظيف الألوان الكثيرة بذكاء ضمن اللوحة.

وشكل المعرض بالنسبة لعلي فرصة لتبادل الآراء والأفكار والتعرف على التجارب المتعددة.

أما الفنان الشاب محمود خليل، خريج فنون جميلة، قسم العمارة الداخلية فقد شارك ضمن المعرض بلوحات تتضمن إعادة إحياء الأختام الحموية القديمة من خلال تقديم طريقة لوضع الأختام ضمن اللوحة التشكيلية.

واشتغل في لوحاته على تكرار الختم وتوظيفه كعنصر قوي في اللوحة التشكيلية المعاصرة والخامة والألوان مستخدماً أشكالاً حيوانية ونباتية وكائنات حية.

وقدمت دانا سلامة، خريجة كلية فنون جميلة، قسم التصوير تجربة جديدة في التعامل مع فكرة الطباعة والأختام القديمة من خلال جعل الختم جزءاً من اللوحة وبناء معالجات لونية استناداً على وجوده.

يذكر أن المعرض يستضيف كلاً من الفنانين رنيم اللحام وعزة حيدر وكريم الخطيب ومجد حناوي كضيوف شرف ويستمر حتى 6 تشرين الأول.

ميس العاني

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