تعادل منتخب سورية لكرة القدم للناشئين مع نظيره الأردني سلباً في التصفيات الآسيوية

عمان-سانا

تعادل منتخب سورية لكرة القدم للناشئين مع نظيره الأردني سلباً في افتتاح مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في الأردن، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما منتخبات اليابان وتركمانستان والفلبين.

وتضم قائمة منتخبنا التي ستخوض التصفيات: أحمد الشيخ و مجد جبارة ومقداد بدور وحسن المحمود وعبد الرحمن العرجة و أحمد خليل و جهاد الحمد وهاشم حمامي وليث السهو و أنس دهان و عبد الله بطل و علي بيطار و ممدوح وردة و عمر الصالح وعلاء الدين الهندي وعلاء ويس وهمام حسن و عبد الرحمن العنيزي و محمد مخلوف وكاوا عيسى و محمد ليث البني و سليمان علي ومنير حسن.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، تم تحويل توزيعهم على 10 مجموعات، يتأهل بنهايتها إلى النهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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