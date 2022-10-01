سلطات مدينة إينرغودار تعلن تضرر محطة الطاقة الحرارية جراء قصف قوات كييف

موسكو-سانا

أعلنت إدارة مدينة إينرغودار في مقاطعة زابوروجيه أن إحدى القذائف التي أطلقتها قوات نظام كييف أثناء قصفها أصابت أنبوباً لمحطة الطاقة الحرارية على بعد كيلومتر واحد من محطة زابوروجيه النووية.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس إدارة مدينة إينرغودار ألكسندر فولغا قوله اليوم: “تم توجيه ضربات من قبل قوات نظام كييف إلى البنية التحتية للمدينة بشكل مكثف، وتضررت محطة الطاقة الحرارية بشدة، وأصيب أحد أنابيب المحطة”.

كما شنت قوات كييف اليوم قصفاً مكثفاً على المدينة، واستهدفت المنطقة الساحلية على نهر دنيبر ومحطة الطاقة الحرارية.

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