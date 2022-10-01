ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان إلى 45 شخصاً

واشنطن-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار إيان الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 45 حالة وفاة.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قوله إن “العاصفة تسببت في أضرار تاريخية للولاية، وستستغرق سنوات للتعافي الكامل، حيث إن هناك أكثر من 2ر1 مليون شخص لا يزالون دون كهرباء في الولاية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق أن الدمار الذي خلفه إعصار /إيان/ في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.

وكانت الحصيلة السابقة للاعصار إيان أشارت الى مصرع 23 شخصا على الأقل.