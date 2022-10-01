احتفال بالعيد الـ 54 لاتحاد شبيبة الثورة على مدرج جبلة الأثري

اللاذقية-سانا

أحيت الفرق الفنية لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة مساء اليوم حفلاً فنياً على المدرج الروماني في مدينة جبلة، وذلك ضمن سلسلة فعاليات متنوعة بمناسبة العيد الـ 54 لاتحاد شبيبة الثورة، وسط حضور جمهور كبير من شباب جبلة وأبنائها.

وبين عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الشباب الدكتور عمار ساعاتي في كلمة أن شباب سورية الذين تصدوا لأعداء الوطن ومخططهم الإرهابي قادرون على إعادة البناء والإعمار، مشيراً إلى أن الأجيال الشابة في سورية التي ظنها المتآمرون نقطة ضعف يمكن استغلالها لصالح مخططاتهم الإرهابية أثبتوا العكس، وأكدوا أنهم عنصر قوة لبلادنا التي تعول على فكرهم النير والواعي.

بدوره أكد رئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر أن الشباب أمل الغد وشمعة المستقبل، وأن المنظمة تقوم بإعداد وتدريب هذه الشريحة من المجتمع، وتمكين طاقاتهم وقدراتهم ورعاية إبداعاتهم، نظراً لما يشكلون من طاقة خلاقة وقوية قادرة على إعادة بناء الوطن.

وقدمت فرق اتحاد شبيبة الثورة من مختلف المحافظات عروضاً فنية راقصة، جسدت التاريخ والتراث لمختلف المناطق، وسط تفاعل كبير من الحضور، حيث استهل الحفل بعرض لفرقة شبيبة درعا والسويداء التي قدمت بالزي الشعبي للمنطقة مجموعة من الدبكات التراثية والأغاني التي تحتفي بحب الوطن.

وقدمت فرقة اتحاد شبيبة حلب مجموعة من الدبكات والرقصات، ترافقها الأغنيات التراثية والقدود الحلبية والموشحات، فيما قدمت فرقة شبيبة حمص وحماة لوحات فنية راقصة وأغان تراثية تتغنى بنهر العاصي والنواعير.

وأغنت فرقتا شبيبة اللاذقية وطرطوس الحفل بمجموعة من الأغاني والرقصات والدبكات الشعبية التي يزخر بها تراث المنطقة الساحلية، واختتم الحفل مع عرض لفرقة شبيبة العاصمة دمشق التي قدمت التراث الشامي والأغنيات التي تحتفي بالوطن وبدمشق العراقة والحضارة.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من رؤساء فروع شبيبة الثورة في عدد من المحافظات ، تقديراً لعملهم الطويل في خدمة الشباب والشبيبة، إضافة إلى تكريم المايسترو نزيه أسعد تقديراً لأعماله الموسيقية للشباب والشبيبة على مدى طويل.

بلال احمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency