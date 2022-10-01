الشرطة الإيرانية تضبط شحنة كبيرة من السلاح قبل تهريبها إلى البلاد

طهران-سانا

أعلن رئيس النيابة العامة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران مهدي شمس أبادي أن قوات الأمن ضبطت شحنة كبيرة من السلاح والأعتدة العسكرية قبل تهريبها إلى داخل البلاد.

وقال شمس أبادي في تصريح اليوم “تم ضبط 90 قطعة سلاح و60 ألف قطعة من أنواع الذخيرة العسكرية التي كانت بحوزة المهربين لغرض إثارة الفوضى في البلاد”، مؤكدا جهوزية القوات الأمنية والشرطة لمراقبة كافة التحركات ضد البلاد وإفشالها.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على بهادرى جهرمي أكد في وقت سابق أن القيام بأعمال الشغب يهيىء الفرصة للإرهابيين المأجورين لتعريض أمن الشعب الإيراني للخطر.

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