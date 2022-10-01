الاتحاد الدولي للملاكمة يدعو اللجنة الأولمبية الدولية للسماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية

موسكو-سانا

دعا رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عمر كريمليف اليوم اللجنة الأولمبية الدولية إلى السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية من جديد.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة قوله في تصريح اليوم: إن “الملاكمين يدخلون الحلبة ليس فقط من أجل الميداليات، ولكن أيضاً لتمثيل بلدانهم، والرياضة يجب أن تكون خارج السياسة، واتحادنا الدولي للملاكمة يحمي كل ملاكم بغض النظر عن الوضع السياسي في بلاده، واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الأخرى أيضاً ملزمة بحماية جميع الرياضيين، ولا ينبغي أن يكون هناك تمييز على أساس الجنسية وأنا شخصياً والاتحاد الدولي للملاكمة على استعداد تام لدعم مثل هذه المبادرة”.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية دعت في 28 شباط الماضي الاتحادات الرياضية الدولية إلى منع الرياضيين من روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.

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