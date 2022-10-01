أشتية: الاحتلال لن يتوقف عن قتل الفلسطينيين طالما يسمح العالم له بالإفلات من العقاب

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية المجتمع الدولي بوقف سياسة ازدواجية المعايير، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أشتية في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا: إن الاحتلال لا يتوقف عن ممارسة القتل بحق الفلسطينيين العزل، طالما ظل العالم يسمح له بالإفلات من العقاب، وهو ما يشجعه على مواصلة جرائمه التي كان آخرها جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قواته اليوم بحق الشاب فايز

دمدوم 18 عاماً من بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان هذه الجريمة، معتبرة أنها استمرار لسياسات الاحتلال الممنهجة، وواسعة النطاق، والمتمثلة في الإعدامات الميدانية والقتل العمد والتعسفي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل العمل مع الأمم المتحدة، ومؤسساتها الحقوقية الدولية لتوثيق جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين لمحاسبة مرتكبيها.

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