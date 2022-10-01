التراث الإندونيسي في أمسية ثقافية فنية بدمشق

دمشق-سانا

أقامت وزارة التربية وسفارة جمهورية إندونيسيا بدمشق أمسية فنية مساء اليوم في إطار التعاون الثقافي والتربوي بين سورية وإندونيسيا، وذلك على مسرح معهد الحرية بدمشق.

وتضمنت الأمسية فيلما قصيرا حول الثقافة والسياحة في إندونيسيا، إضافة إلى عروض فنية راقصة من التراث والفلكلور الشعبي الإندونيسي، قدمتها فرقة “بورتري كنانة” الإندونيسية.

وفي كلمة خلال الأمسية أشاد وزير التربية الدكتور دارم طباع بالتنوع والغنى الثقافي والطبيعي لإندونيسيا، وقدرة شعبها على تحويل العلم إلى حياة، ولا سيما في المدارس والجامعات، وتطوير المجتمع والتعاون ونشر المحبة للآخرين.

بدوره لفت سفير إندونيسيا في دمشق واجد فوزي إلى عمق العلاقات التاريخية والصداقة التي تربط بين البلدين، والحرص على تطويرها، لافتاً إلى أهمية هذه الأمسية لجهة دور الثقافة والفن في تعزيز العلاقات بين البلدين.

يشار إلى أن الأمسية تضمنت أيضا معرضا عن أقمشة “الباتيك” التي تشتهر بها إندونيسيا.

رحاب علي