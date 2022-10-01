موسكو: مقتل أكثر من 100 نازي أوكراني في نوفوبول

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها كبدت مقاتلي نظام كييف خسائر بلغت أكثر من 100 قتيل وجريح من النازيين، ودمرت دبابتين وست سيارات في بلدة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم “نتيجة لعمليات استهداف وقصف على وحدات من لواء الدفاع الإقليمي 110 في بلدة نوفوبول تم قتل وجرح أكثر من 100 نازي، وتدمير دبابتين وست سيارات”.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تراجعت من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى خطوط أكثر فائدة منعا لتطويقها، مشيرة إلى أن الضربات منذ يوم أمس على مواقع الألوية 66 و93 التابعة للقوات الأوكرانية أدت إلى مقتل أكثر من 200 مقاتل، وتدمير 5 دبابات و9 عربات مشاة قتالية.

يذكر أن موسكو وقعت أمس مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه اتفاقيات لانضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي.

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