مظاهرة حاشدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بذكرى (هبة الأقصى)

القدس المحتلة-سانا

أحيا مئات الفلسطينيين اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ذكرى هبة الأقصى، التي قاموا بها عام 2000، تضامناً ودعما للانتفاضة الفلسطينية الثانية انتفاضة الأقصى.

وذكر مراسل سانا أن المشاركين في المظاهرة التي نظمت في مدينة عرابة رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء الـ 13، الذين استشهدوا قبل اثنين وعشرين عاماً، مرددين هتافات منددة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيين، ومحاولاته طمس هويتهم وهدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.

ووضع المشاركون أكاليل الزهر على أضرحة الشهداء، وجددوا تمسكهم بوطنهم الذي قدموا في سبيله آلاف الشهداء والأسرى، وأكدوا على الاستمرار بنهج المقاومة ضد المحتل حتى دحره عن أرض فلسطين مهما غلت التضحيات.

وأكد والد الشهيد أسيل عاصلة أحد شهداء هبة الأقصى أن الحمل كبير والمسيرة طويلة، ولا بد من الاستمرار في نهج المقاومة وتقديم التضحيات فداء لتراب فلسطين.

وتعتبر هبة الأقصى واحدة من أهم محطات النضال والتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث أعطت الاحتلال درساً بأن الكبار لا يموتون في فلسطين حتى يورثوا الصغار الراية، وأن القضية ستبقى مستمرة حتى استرجاع كامل الحقوق المسلوبة.

عطا فرحات

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