التربية واليونيسيف تناقشان آليات تعزيز التعاون

دمشق-سانا

ناقش وزير التربية الدكتور دارم طباع مع المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم العملية التعليمية على محاور عدة.

وأعرب طباع عن أمله بتعزيز التعاون في مجال النهوض بقدرات الأطر التدريسية، ودعم التعلم عن بعد والافتراضي، لافتاً إلى أهمية زيادة الدعم المقدم للقطاع التربوي ولا سيما في مجال تعليم الفتيات، وتتبع قصص نجاحهن في منهاج الفئة (ب) ومنهاج التعلم الذاتي (المنهاج التمكيني).

وأشار طباع إلى وجود مدارس افتراضية خاصة يمكن لطلابها إجراء الامتحانات في أي بلد من أنحاء العالم، في حال الالتزام بشروط إجراء الامتحانات العامة المطبقة في سورية.

بدورها نوهت خضر بدور وزارة التربية في تسهيل وتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيرة إلى الخطوات الناجحة التي تم إنجازها في مجال تطوير منهاج الفئة (ب).

حضر اللقاء ممثل المنظمة في سورية بوفيكتور نيولاند، ونائبته الدكتورة غادة كجه جي، ورئيس قسم التعليم بالمنظمة فريدريك أفولتر، ومدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة غسان شغري.

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