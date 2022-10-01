تكريم 311 طالباً من المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة من أبناء الطبقة العاملة

دمشق-سانا

كرم الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية اليوم 311 طالباً وطالبة من أبناء الطبقة العاملة المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.

وبين رئيس الاتحاد جمال القادري خلال حفل التكريم أن من بين المكرمين 13 طالبا حصلوا على الدرجة التامة، وأنه يأتي تشجيعاً على الاستمرار في مسيرة التفوق والنجاح لأبناء الطبقة العاملة، التي لم تقف عن العمل طيلة الحرب الإرهابية الظالمة على سورية.

رئيس مكتب عمال فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وسام نصر الله لفت إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرا لأهالي الطلاب، الذين كانوا خلف عجلات الإنتاج خلال فترة الحرب، وقدموا كل مقومات الصمود، مشيرا إلى الدورات التعليمية المجانية التي قدمها اتحاد العمال في كل المحافظات.

من جهتها أوضحت عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق لأمانة الثقافة والإعلام ميادة الحافظ أن تكريم المتفوقين عرف سنوي يقوم به الاتحاد كل عام، ليكون حافزا للمحافظة على النجاح، ومساهمتهم لاحقا في بناء الوطن وإعلاء شأنه.

سانا رصدت آراء عدد من المكرمين، حيث قال الطالب حمزة رمضان الحاصل على العلامة التامة الفرع العلمي: إن هذا التكريم حافز لمتابعة مسيرة العلم والتفوق، وهذا ما قالته أيضا ولاء سليمان 3100 في التعليم الأساسي، فيما أشارت رؤى علي 2850 الفرع العلمي إلى أهمية تكريم المتفوق.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في صالة راميتا بدمشق عدنان الطوطو رئيس اتحاد عمال دمشق، وعدد من رؤساء النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والدوائر الرسمية، وأهالي الطلاب المكرمين.

جيما ابراهيم