تفجير بعبوة ناسفة قرب مدرسة للفتيات في العاصمة الأفغانية

كابول-سانا

انفجرت عبوة ناسفة اليوم قرب مدرسة للفتيات في الجزء الشمالي من العاصمة الأفغانية كابول دون ورود أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن خالد زادران، المتحدث باسم شرطة كابول قوله: “إن الانفجار وقع في منطقة خير خانا حيث تم زرع عبوة ناسفة بجانب مدرسة عبد القادر بيدول للفتيات” مشيراً إلى أنه تسبب بوقوع أضرار مادية في المكان بينما سادت حالة من الذعر بين طالبات المدرسة.

وهذا الانفجار هو الثاني الذي تشهده كابول خلال يومين حيث وقع تفجير إرهابي أمس، استهدف مركزاً تربوياً في العاصمة الأفغانية، وأدى إلى مقتل 35 شخصاً.

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