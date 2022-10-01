غداً.. البدء بتوزيع بطاقة جريح الوطن

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن فرقه ستبدأ غداً توزيع بطاقة “جريح الوطن” لجرحى العجز الكلي، يليه تحت الكلي والجزئي بعد اكتمال التحضيرات لذلك في مختلف المحافظات.

وأوضح المشروع في فيديو عبر صفحته على “فيسبوك” أن الحصول على البطاقة سيغني الجرحى عن إبراز بطاقات تعريفية أخرى، ومن خلالها سيحصلون على مزايا كثيرة وتسهيلات.

وأشار المشروع إلى أنه تم تخصيص عشرات المراكز لتسليم البطاقة تراعي التوزع الجغرافي، إضافة إلى مراكز خاصة لجرحى العجز الكلي، لافتاً إلى أن البطاقة ستمنح باقات إنترنت شهرية مجانية واشتراكات بنواد رياضية وقروضاً بفوائد مخفضة وشروط ميسرة.

ولفت المشروع إلى أن خدماته تتوسع لتكون بجانب الجرحى على امتداد الجغرافيا السورية، مشيراً إلى أن توزيع البطاقة مستمر والهدف الوصول إلى جميع جرحى العمليات الحربية ونسب العجز 40 بالمئة وما فوق، لتحقيق الاستفادة الأمثل لجميع الجرحى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency