معرض فني لرسومات 25 يافعاً وشاباً في السويداء

السويداء-سانا

نحو 200 لوحة مشغولة بمختلف التقنيات اللونية، ضمها معرض فني في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة.

المعرض الذي افتتحته اليوم رابطة الشهيد سلمان عبد الدين بمدينة السويداء بمشاركة 25 يافعاً وشاباً من أصحاب المواهب تحت عنوان (الشباب عزيمة وبناء وعطاء وانتماء)، يستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتناول أعماله الطبيعة الصامتة والبورتريه، وفن الماندالا والخط العربي.

وأشار أمين رابطة الشهيد سلمان عبد الدين بمدينة السويداء سليمان المعاز في تصريح لـ سانا إلى أن المعرض يتضمن قسمين، الأول من نتاج دورة تدريبية نظمتها الرابطة خلال الفترة الماضية لعدد من المواهب الشابة، والثاني أعمال حرة لمواهب شابة، مؤكدا أهميته لتشجيع المشاركين وتحفيزهم للاستمرار بتطوير مهاراتهم الفنية، والارتقاء بمستواهم نحو الأفضل.

وبينت المشرفة الفنية على المعرض رغد نوفل أن الأعمال المقدمة تنتمي إلى مدارس وأساليب فنية متنوعة، مع استخدام للقيم اللونية بشكل صحيح، وإظهار إحساس المشاركين فيه مع كل لوحة منجزة.

وأوضح حيدرة الديك 15عاما أنه شارك بـ 24 لوحة مع تفرده عن غيره باستخدام الخط العربي بطريقة فنية، فيما أشارت الشابة رغد أبو فخر 19 عاماً إلى أنها قدمت تسع لوحات باستعمال قلم الرصاص لشخصيات فنية مشهورة وذلك بعد رسمها خلال مدة زمنية قصيرة.

ونوهت الشابة مها أبو زين الدين 28 عاماً بأن المعرض الذي يعد الأول بالنسبة لها يشكل خطوة مهمة في بداية مشوارها الفني، فيما أوضحت شهد عامر 16 عاماً أن تركيزها بلوحاتها جاء على إبراز تفاصيل الوجوه الإنسانية مع رسومات للفاكهة، باستخدام الفحم والألوان وقلم الرصاص.

بينما رأت مدرسة التربية الفنية الزائرة للمعرض سوار أبو ترابي أن العرض يحمل جوانب إبداعية، ومستويات جيدة للشباب المشاركين فيه.

عمر الطويل

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