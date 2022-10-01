الهند تطلق خدمات الجيل الخامس للاتصالات

نيودلهي-سانا

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسمياً اليوم إطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات (فايف جي) في عدد من مدن البلاد.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مودي قوله في المؤتمر الهندي السادس للهاتف المحمول: “اليوم سيحصل 1.3 مليار مواطن هندي على (الفايف جي) كهدية.. تعمل حكومتنا على تحقيق هدف توفير الإنترنت للجميع”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة شجعت في الماضي أيضا خدمات الجيل الرابع في الهند، ما أدى إلى انخفاض أسعار تقنيات الاتصال وبدء ثورة رقمية جديدة.

ومن المتوقع أن تكسب الهند ما لا يقل عن 450 مليار دولار بحلول عام 2035، من خلال تطوير تقنيات الجيل الخامس وفقا للسلطات الهندية، حيث سيتم تدريجياً إطلاق خدمات هذا الجيل في مختلف مدن البلاد.

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