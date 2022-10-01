لوكاشينكو: شراكتنا مع الصين ارتقت إلى مستوى التعاون الاستراتيجي

مينسك-سانا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم: إن بلاده والصين تعتزمان تعزيز التنسيق المشترك للجهود في السياسة الخارجية والاقتصاد في المرحلة الحالية من العلاقات الدولية، إضافة إلى تعميق التعاون الثنائي.

ونقلت سبوتنيك عن لوكاشينكو قوله في رسالة بعثها إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة العيد الوطني الثالث والسبعين للصين: “إنني مقتنع بأنه في المرحلة الحالية من العلاقات الدولية ستعزز بيلاروس والصين التنسيق المشترك لجهودهما”، مؤكداً أن الشراكة بين مينسك وبكين ارتقت إلى مستوى التعاون الاستراتيجي متعدد الأطراف.

وأشار لوكاشينكو إلى أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة التي عقدت في سمرقند بأوزبكستان الشهر الماضي عززت التعاون الثنائي بين البلدين، ورفعت من مستوياته.

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