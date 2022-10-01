مصرع وإصابة عشرة أشخاص جراء هزة أرضية شمال سومطرة الأندونيسية

جاكرتا-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح جراء هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضربت اليوم إقليم سومطرة الشمالي في اندونيسيا.

ونقلت رويترز عن دويكوريتا كرناواتي رئيسة وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء بأندونيسيا قولها للصحافيين: إن هزة أرضية بقوة 5.8 درجات هزت إقليم سومطرة الشمالي ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح، كما تسببت بأضرار لحقت بخمسة منازل.

وأضافت أنه تم تسجيل 53 هزة ارتدادية، مشيرة إلى أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية تسونامي، لكنها حذرت من انهيارات أرضية محتملة في مناطق التلال.