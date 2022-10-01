درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء حارة نسبياً نهاراً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، مترافق بامتداد لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً نهاراً، وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية، وسديميا ًفي المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً نهاراً، وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….