ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان واتجاهه نحو كارولاينا الأمريكية

واشنطن-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار “إيان” في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 23 حالة وفاة حتى الآن، مع تسارع تقدمه باتجاه كارولاينا الجنوبية.

ونقلت فرانس برس عن إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا قولها في بيان اليوم إن “الكثير من الضحايا ماتوا غرقاً”.

وكانت الحصيلة السابقة للإعصار “إيان” أشارت أمس إلى مصرع 12 شخصاً على الأقل.

بدوره أشار رون ديسانتيس حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة إلى أن الخسائر المادية للإعصار كارثية في فلوريدا، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حد غير مسبوق، وغمرت المياه الشوارع والمنازل وجرفت قوارب كانت راسية إلى داخل المدن.

واستعملت السلطات في منطقة كيسيمي قرب أورلاندو مراكب لإنقاذ سكان محاصرين في منازلهم بالمناطق التي غمرتها المياه.

وكشفت دراسة أولية أجراها علماء أمريكيون أن الأمطار المرتبطة بالإعصار إيان زادت بنسبة 10 بالمئة على الأقل بسبب تغير المناخ، حيث أوضح مايكل وينر المشارك في الدراسة والباحث في مختبر لورنس بيركلي الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية أن تغير المناخ جعل الإعصار أكثر رطوبة، لافتاً إلى أنه مع ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات يزداد تواتر الأعاصير الأكثر شدة مع رياح أقوى، وهطول كميات أكبر من الأمطار.

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