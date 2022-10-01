استشهاد 19 شخصاً وجرح 20 بهجوم نفذه إرهابيون جنوب شرق إيران

طهران-سانا

استشهد 19 شخصاً، وأصيب 20 آخرون جراء هجوم نفذه إرهابيون اليوم في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران.

وذكر محافظ سيستان وبلوشستان حسين مدرس خياباني في تصريح له اليوم أن 19 شخصاً استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز محافظة زاهدان، وأصيب 20 آخرون بجروح.

بدورها ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن مسلحين إرهابيين ينتمون لما يسمى مجموعة جيش العدل الإرهابية هاجموا مراكز للشرطة في مدينة زاهدان، كما فتحوا النار باتجاه مصلين بعد خروجهم من مسجد المدينة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص من بينهم مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان سيد علي موسوي، وإصابة عدد آخر.

وقال العميد أحمد طاهري قائد شرطة سيستان وبلوشستان: أنه تم التعرف على عدد من الإرهابيين المهاجمين واعتقالهم، مشيراً إلى بدء تحقيق في هذا الهجوم الإرهابي.

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