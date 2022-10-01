إيران تعلن اعتقال عشرات الإرهابيين ومثيري الشغب في البلاد

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم اعتقال العشرات من الإرهابيين ومثيري الشغب في مختلف أنحاء البلاد أثناء الاضطرابات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم إلقاء القبض خلال الأيام الماضية على 49 شخصاً من عناصر “زمرة المنافقين” الإرهابية، كانوا يقومون بنشر أخبار مزيفة تحرض مثيري الشغب على تنظيم الإرهاب، وتدمير الممتلكات العامة.

ولفت البيان إلى اعتقال 77 من عناصر الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان، بينهم مرتزقة من جماعات تابعة للكيان الصهيوني فضلاً عن إلقاء القبض على 5 عناصر من الجماعات التكفيرية الإرهابية بحوزتهم 36 كيلوغراماً من المتفجرات، الذين خططوا للقيام بتفجيرات بهدف تصعيد وتيرة الاضطرابات.

وأشار البيان أيضاً إلى القبض على 92 شخصاً من أنصار النظام الملكي و9 أجانب من ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد وغيرها في مكان أعمال الشغب، وإحباط مخطط لتفجير مركز صناعي حساس خلال الشهرين الماضيين، ومخطط آخر لإسقاط طائرتي ركاب مدنيتين.

ولفت البيان إلى أن أجهزة الأمن الغربية والصهيونية أقامت دورات لمثيري أعمال الشغب من أجل التدريب على العصيان المدني.

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