تمديد فعاليات مهرجان (الخير خيرك والعودة إلى المدارس) لغاية الأحد القادم

دمشق-سانا

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان “الخير خيرك والعودة إلى المدارس” المقام على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق تمديد فعالياته إلى يوم الأحد القادم.

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا التمديد جاء نتيجة الإقبال الكبير من قبل المواطنين على ما تقدمه الشركات من عروض وتخفيضات وحسومات، مشيرة إلى استقطاب المهرجان لآلاف الزوار خلال دورته الحالية التي انطلقت في الـ 30 من شهر آب الماضي بمشاركة نحو 250 شركة وطنية.

ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن المهرجان استطاع أن يحقق جملة من أهدافه التي تكمن في تعريف الزوار بثقافة التسوق، وإبراز أهم المنتجات الوطنية في كافة القطاعات الصناعية، إلى جانب توافر كل ما تحتاجه العائلة في مكان واحد إضافة للعروض والحسومات الكبيرة والتي تصل إلى 50% على كثير من المنتجات.

يذكر أن المهرجان يفتح أبوابه يومياً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الحادية عشرة ليلاً.

أحمد سليمان