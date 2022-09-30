بوتين: روسيا تفتح أبوابها وقلبها للأراضي الجديدة والنصر سيكون حليفها

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تفتح أبوابها وقلبها للأراضي الجديدة، مشدداً على أن النصر سيكون حليف بلاده في مواجهتها مع أعدائها.

وقال بوتين في كمة له خلال احتفالية أقيمت في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون: إن “روسيا هي التي أنشأت أوكرانيا الحديثة بنقل أراض مهمة هناك.. أراض تاريخية لروسيا نفسها مع سكانها الذين لم يسألهم أحد أين وكيف يريدون أن يعيشوا، وكيف يريدون بناء مستقبل أبنائهم وفي أي دولة”.

وأضاف: إنه “مع انهيار الاتحاد السوفييتي حدث الشيء نفسه.. كل شيء تقرره النخب ولم يسأل أحد الملايين من المواطنين العاديين عن أي شيء” وقال: “لقد أصبحنا أقوى.. لأننا معا.. الحقيقة معنا، والقوة في الحقيقة ما يعني النصر.. والنصر سيكون لنا”.

وتابع “الآن فقط أعطت روسيا الحديثة الأشخاص الذين يعيشون في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الحق في الاختيار..شارك الناس في الاستفتاء، واتخذوا القرار بأن يكونوا مع وطنهم التاريخي.. مع روسيا”.

ونوه الرئيس بوتين ببطولات الجنود والمقاتلين الروس خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مبينا أنهم يدافعون بشكل بطولي عن دونباس.

من جهة أخرى وقع بوتين مرسوما لتبسيط منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية في روسيا.

وذكرت وكالة تاس أن المرسوم يسمح للأجانب العسكريين في الجيش الروسي بالتقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تقديم تصريح إقامة على أن يبرموا عقدا مع القوات الروسية لمدة عام على الأقل.

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