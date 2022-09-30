تين هاغ يتوج بجائزة أفضل مدرب في البريميرليغ خلال أيلول

لندن-سانا

توج الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم بجائزة أفضل مدرب في شهر أيلول.

وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في بيان عبر موقعها الرسمي أن تين هاغ صاحب الـ52 عاماً حصد الجائزة بعد أن جمعت أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم متغلباً على زملائه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام وغاري أونيل مدرب بورنموث.

وغير تين هاغ حظوظ مان يونايتد بفوزه على ليستر سيتي قبل أن ينهي بداية أرسنال المثالية للموسم ليوسع سلسلة انتصارات فريقه ويصل به للمركز الخامس.

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