الذهب يرتفع لأعلى مستوى له مع انخفاض الدولار

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع انخفاض الدولار.

وذكرت “رويترز” أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1670.10 دولاراً للأوقية ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة أيضاً إلى 1678.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 بالمئة إلى 19.11 دولاراً للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 864.39 دولاراً للأوقية، ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2205.40 دولاراً للأوقية، وكان قد ربح نحو 14 بالمئة حتى الآن هذا الربع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency