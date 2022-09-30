مصرع 12 شخصاً جراء إعصار يضرب سواحل ولاية فلوريدا

فلوريدا-سانا

لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة جراء الإعصار إيان الذي يضرب سواحلها ويهدد ولايات أخرى بما في ذلك كارولاينا الشمالية والجنوبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات المحلية في الولاية الامريكية قولها: “إن الإعصار إيان الذي ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة وتلته فيضانات، وصنف من الفئة الرابعة على سلم من خمس فئات أدى إلى مصرع 12 شخصاً في فلوريدا في حصيلة غير نهائية”.

وذكر موقع باور أوتيج المتخصص أن نحو مليوني منزل أو شركة من أصل أحد عشر مليوناً ما زالوا محرومين من الكهرباء، كما غمرت الفيضانات في فورت مايرز بعض السفن، في حين يتواصل البحث عن 17 شخصاً من ركاب قارب للمهاجرين انقلب الأربعاء الماضي بالقرب من أرخبيل كيز بسبب الإعصار.

ويهدد الإعصار إيان بفيضانات بحرية قاتلة على سواحل كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، كما ورد في أحدث نشرة صادرة عن المركز الأمريكي للأعاصير.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق في وقت سابق على إعلان كارثة في ولاية فلوريدا لتقديم المساعدة على المستوى الفيدرالي للمناطق المنكوبة جراء إعصار إيان.

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