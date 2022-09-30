من لقاء الكرامة والفتوة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير آلا: أعمال العدوان الإسرائيلي في فلسطين وسورية جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي
2022-09-30
سورية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون الرياضي
2022-09-30
إيرواني: نقدر جهود سورية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
2022-09-30
السفير صباغ: مواصلة تسييس (ملف الكيميائي) في سورية تؤكد الانتقائية وازدواجية المعايير
2022-09-29
مخلوف يستعرض مع سلطان إجراءات سورية لحماية البيئة والاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة
2022-09-29
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
2022-09-29
سورية تشارك في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بشرم الشيخ
2022-09-29
محليات
إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة وحراجية بريف حمص الغربي
2022-09-30
الجمعية الفلكية السورية تنظم ليلة رصد فلكية غداً
2022-09-30
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2022-09-30
حاجز للجيش يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية السيباط بريف الحسكة
2022-09-30
منصة فيرمو: ارتفاع مؤشر خطورة الحرائق في غابات شمال غرب سورية اليومين القادمين
2022-09-30
إخماد حريق ضمن فان لنقل الركاب على المتحلق الجنوبي بدمشق
2022-09-30
الدورات الإرشادية لمربي النحل بريف الحسكة تزيد من إنتاجية مشاريعهم الصغيرة
2022-09-30
رياضة
جبلة والوثبة يحققان فوزيهما الثالث في الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-09-30
فوز العربي على أزرع في مباراة بكرة الطائرة للناشئات
2022-09-30
فوز منتخب السويداء على منتخب درعا في دوري كرة القدم للبراعم
2022-09-30
ذهبية لسورية في بطولة العالم للكاراتيه التقليدية
2022-09-30
المصرية شريف تبلغ نصف نهائي بطولة بارما للتنس
2022-09-29
فالفيردي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال أيلول
2022-09-29
رود إلى ربع نهائي بطولة سيئول
2022-09-29
اقتصاد
الذهب يرتفع لأعلى مستوى له مع انخفاض الدولار
2022-09-30
ارتفاع جديد لأسعار الغاز في أوروبا
2022-09-30
النمسا تجدد اعتمادها على الغاز الروسي وتنفي دراسة خيار تقييد أسعاره
2022-09-30
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي
2022-09-30
ارتفاع قيمة سهم شركة غازبروم الروسية
2022-09-30
اليورو في أدنى مستوى له أمام الروبل منذ 2014
2022-09-30
تنظيم 16 ضبطاً تموينياً في درعا خلال ثلاثة أيام
2022-09-30
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الشريط الإخباري
حاجز للجيش يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية السيباط بريف الحسكة
السفير آلا: أعمال العدوان الإسرائيلي في فلسطين وسورية جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي
منصة فيرمو: ارتفاع مؤشر خطورة الحرائق في غابات شمال غرب سورية اليومين القادمين
سورية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون الرياضي
بمشاركة أكثر من 800 شخص.. ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في دمشق-فيديو
أجواء حارة نسبياً ورياح مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية
من لقاء الكرامة والفتوة
2022-09-30
تصوير: سامر الشامي
لقاء الكرامة والفتوة
2022-09-30
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