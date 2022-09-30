إخماد حريق طال أشجاراً مثمرة وحراجية بريف حمص الغربي

حمص-سانا

أخمد كوادر فوج إطفاء حمص اليوم حريقاً اندلع بأشجار تفاح وصنوبر وسنديان، بمحيط بلدة الجويخات بريف حمص الغربي.

وذكر مصدر في فرع الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في الأراضي الزراعية لبلدة الحويخات بريف حمص الغربي، وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع فوج إطفاء حمص واطفاء مديرية الزراعة على محاصرة الحريق ومنع امتداده، ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بالمراقبة منعا لتجدده.

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