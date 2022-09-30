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حاجز للجيش يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية السيباط بريف الحسكة

2022-09-30

الحسكة-سانا

اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي، حاول العبور باتجاه قرية السيباط بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وطرده من المنطقة.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا: إن عناصر الجيش اعترضت رتل الاحتلال وهو مؤلف من 4 مدرعات عسكرية بعدما حاول العبور باتجاه القرية التابعة لناحية تل براك، وطردته خارج المنطقة.

وكان حاجز للجيش العربي السوري اعترض في السابع والعشرين من الشهر الجاري رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي، حاول العبور باتجاه قبور الغراجنة بريف تل تمر شمال غرب المحافظة، وأجبره على العودة.

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