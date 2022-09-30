ارتفاع جديد لأسعار الغاز في أوروبا

موسكو-سانا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم بأكثر من 10 بالمئة.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن الارتفاع جاء بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا، بعد أن أعلنت شركة (ساوث ستريم ترانسبورت) المشغلة لخط أنابيب (السيل التركي) عن الإلغاء المبكر لرخصة تصدير الشركة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وقالت الشركة في بيان إن العقوبات الجديدة لا تقيد إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب إلى تركيا والدول الأوروبية، وعليه فقد تقدمت بطلب لتجديد الترخيص.

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