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عــاجــل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يوقعون اتفاقيات انضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي

بوتين: سندافع عن سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه بكل الوسائل المتاحة وسنقوم بإعادة الأمن والإعمار والخدمات لهم

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يوقعون اتفاقيات انضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي

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