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عــاجــل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يوقعون اتفاقيات انضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي

بوتين: وراء خيار الملايين من الناس في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه تاريخ ومصير مشترك انتقل من الأجداد إلى الآباء والأبناء

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يوقعون اتفاقيات انضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي

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