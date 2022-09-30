SCS-NET
عــاجــل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يوقعون اتفاقيات انضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: شعوب جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه اختاروا الانضمام إلى الاتحاد الروسي ويجب أن نستجيب لرغبتهم

انظر ايضاً

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يوقعون اتفاقيات انضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved