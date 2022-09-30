الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: شعوب جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه اختاروا الانضمام إلى الاتحاد الروسي ويجب أن نستجيب لرغبتهم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون الرياضي
2022-09-30
إيرواني: نقدر جهود سورية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
2022-09-30
السفير صباغ: مواصلة تسييس (ملف الكيميائي) في سورية تؤكد الانتقائية وازدواجية المعايير
2022-09-29
مخلوف يستعرض مع سلطان إجراءات سورية لحماية البيئة والاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة
2022-09-29
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
2022-09-29
سورية تشارك في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بشرم الشيخ
2022-09-29
الرئيس الباكستاني يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية مع سورية
2022-09-29
محليات
الدورات الإرشادية لمربي النحل بريف الحسكة تزيد من إنتاجية مشاريعهم الصغيرة
2022-09-30
ماراثون (كبارنا) الثاني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين في حمص
2022-09-30
اتحاد شبيبة الثورة في عيده الـ 54.. مواصلة تأهيل وتدريب الشباب واستنباط أساليب عمل جديدة
2022-09-30
ضبط محطة محروقات مخالفة على طريق حمص-مصياف
2022-09-30
تزويد محطة الأبواب بالحسكة بمحولتين كهربائيتين استطاعة 100 ك ف
2022-09-30
الدفاع المدني باللاذقية ينتشل جثة شخص من بحيرة بقرية الرويمية
2022-09-30
بمشاركة أكثر من 800 شخص.. ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في دمشق
2022-09-30
رياضة
المصرية شريف تبلغ نصف نهائي بطولة بارما للتنس
2022-09-29
فالفيردي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال أيلول
2022-09-29
رود إلى ربع نهائي بطولة سيئول
2022-09-29
الوحدة يلتقي الاتحاد أهلي حلب في ثالث جولات الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-09-29
اختتام منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية العاشرة لأندية الدراجات-فيديو
2022-09-29
الحكم شادي الشحف على لائحة الحكام الدوليين لكرة القدم
2022-09-29
الإصابة تبعد السويدي كولوسيفسكي عن الملاعب مؤقتاً
2022-09-29
اقتصاد
ارتفاع جديد لأسعار الغاز في أوروبا
2022-09-30
النمسا تجدد اعتمادها على الغاز الروسي وتنفي دراسة خيار تقييد أسعاره
2022-09-30
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي
2022-09-30
ارتفاع قيمة سهم شركة غازبروم الروسية
2022-09-30
اليورو في أدنى مستوى له أمام الروبل منذ 2014
2022-09-30
تنظيم 16 ضبطاً تموينياً في درعا خلال ثلاثة أيام
2022-09-30
المركزي الروسي يمدد القيود على سحب الأموال خارج روسيا
2022-09-30
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الشريط الإخباري
سورية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون الرياضي
بمشاركة أكثر من 800 شخص.. ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في دمشق
أجواء حارة نسبياً ورياح مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يوقعون اتفاقيات انضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: شعوب جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه اختاروا الانضمام إلى الاتحاد الروسي ويجب أن نستجيب لرغبتهم
2022-09-30
2022-09-30
soliman
سابق
النمسا تجدد اعتمادها على الغاز الروسي وتنفي دراسة خيار تقييد أسعاره
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بوتين: وراء خيار الملايين من الناس في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه تاريخ ومصير مشترك انتقل من الأجداد إلى الآباء والأبناء
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يوقعون اتفاقيات انضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي
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