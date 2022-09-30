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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيرواني: نقدر جهود سورية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
2022-09-30
السفير صباغ: مواصلة تسييس (ملف الكيميائي) في سورية تؤكد الانتقائية وازدواجية المعايير
2022-09-29
مخلوف يستعرض مع سلطان إجراءات سورية لحماية البيئة والاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة
2022-09-29
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
2022-09-29
سورية تشارك في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بشرم الشيخ
2022-09-29
الرئيس الباكستاني يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية مع سورية
2022-09-29
بمشاركة سورية… انطلاق المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت 2022)
2022-09-28
محليات
الدفاع المدني باللاذقية ينتشل جثة شخص من بحيرة بقرية الرويمية
2022-09-30
بمشاركة أكثر من 800 شخص.. ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في دمشق
2022-09-30
أجواء حارة نسبياً ورياح مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
2022-09-30
طقوس قطاف الزيتون لدى أهالي اللاذقية بين الماضي والحاضر
2022-09-30
السورية للاتصالات تدعو مشتركيها الملغاة خدماتهم إلى مراجعة مراكزهم الهاتفية لاستعادتها
2022-09-29
محافظة دمشق: إغلاق بعض الطرقات غداً لإقامة ماراثون خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
2022-09-29
بهدف استغلالهما في ري الأراضي الزراعية… البدء بتنفيذ عبارتين على أحد مسيلات نهر الأعوج بريف دمشق
2022-09-29
رياضة
المصرية شريف تبلغ نصف نهائي بطولة بارما للتنس
2022-09-29
فالفيردي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال أيلول
2022-09-29
رود إلى ربع نهائي بطولة سيئول
2022-09-29
الوحدة يلتقي الاتحاد أهلي حلب في ثالث جولات الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-09-29
اختتام منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية العاشرة لأندية الدراجات
2022-09-29
الحكم شادي الشحف على لائحة الحكام الدوليين لكرة القدم
2022-09-29
الإصابة تبعد السويدي كولوسيفسكي عن الملاعب مؤقتاً
2022-09-29
اقتصاد
تنظيم 16 ضبطاً تموينياً في درعا خلال ثلاثة أيام
2022-09-30
المركزي الروسي يمدد القيود على سحب الأموال خارج روسيا
2022-09-30
أكثر من 9 مليارات غرامة بحق تاجر كسبة صويا في طرطوس
2022-09-29
زراعة السويداء تخصص مادة المازوت لوحدات تخزين التفاح
2022-09-29
رغم العقوبات الغربية… روسيا توفي بالتزاماتها بموجب سندات دولية
2022-09-29
ألمانيا: التضخم يسجل مستوى قياسياً جديداً
2022-09-29
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
2022-09-29
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الشريط الإخباري
بمشاركة أكثر من 800 شخص.. ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في دمشق
أجواء حارة نسبياً ورياح مغبرة في المناطق الشرقية والبادية
الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية
ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان في دمشق
2022-09-30
تصوير: محمد السعدوني
ماراثون لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
2022-09-30
Afraa
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تنظيم 16 ضبطاً تموينياً في درعا خلال ثلاثة أيام
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