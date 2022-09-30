تنظيم 16 ضبطاً تموينياً في درعا خلال ثلاثة أيام

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال الأيام الثلاثة الماضية 16 ضبطاً تموينيا وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بقانون حماية المستهلك.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور يحيى عبد الله لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت محطة اليوسف في منطقة شقرا بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة البنزين المباشر، استناداً إلى شكوى أحد المواطنين وضبطاً بحق مخبز الغزالي ببلدة قرفا لمخالفة التوقف عن العمل دون إعلام المديرية، وضبطين بحق مخبز مدينة جاسم الخاص بسبب سوء صناعة الرغيف، ومخبز بلدة دير البخت للإخلال بمواعيد العمل.

وأضاف عبد الله: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ستة ضبوط تموينية بحق سائقي سرافيس على خطوط درعا ومدن وبلدات “بصرى والكرك وغصم والجيزة والمسيفرة” بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب، وتقاضي زيادة في الأجور.

وبين أن دوريات المديرية نظمت ستة ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مختلفة “مواد غذائية وألبسة وأحذية” في مدن وبلدات درعا وازرع وكفرشمس وبصير، بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية، موضحاً أن المديرية سحبت أربع عينات أجبان من محال مواد غذائية بمدينة درعا لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة.

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