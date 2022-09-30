تمديد حظر الطيران جنوب ووسط روسيا حتى الـ 10من تشرين الأول المقبل

موسكو-سانا

مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية اليوم نظام حظر الطيران وسط وجنوب البلاد حتى العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

ونقلت تاس عن الوكالة قولها في بيان: إنه تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطاراً في جنوب ووسط البلاد حتى العاشر من تشرين الأول المقبل، وبالتالي ليس من الممكن التوجه جواً إلى مدن أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف أون دون وسيمفروبول ويليستا.

وتم إدخال نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا في الـ 24 من شباط الماضي، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

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