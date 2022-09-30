الدفاع المدني باللاذقية ينتشل جثة شخص من بحيرة بقرية الرويمية

اللاذقية-سانا

تمكنت فرق الإنقاذ لدى الدفاع المدني باللاذقية من العثور على جثة شخص وانتشالها من بحيرة تجميعية بالقرب من نزلة العامرية التابعة لقرية الرويمية.

وبين مدير الدفاع المدني باللاذقية العميد جلال داؤود لمراسل سانا أن الجثة تعود للمواطن رياض أحمد 59عاماً، الذي فقد أمس خلال قيامه بالصيد من البحيرة، وتمكنت فرقة الإنقاذ من انتشاله بعد بحث استمر 12 ساعة.

ولفت إلى أنه سيتم نقل الجثة إلى المشفى وعرضها على الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة، وبعدها تسليمها لذويها.

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