فرقة سفر تحيي ليل مسرح دمر المكشوف عبر ليلة فرح

دمشق-سانا

توافد الجمهور على المدرجات، واستعدادات بدء الحفل مستمرة، والجميع ينتظر .. دقائق معدودة .. حتى خرجت الفرقة إلى خشبة المسرح وسط تصفيق حار، حيث استهلت الحفل بأغنية “يا ويل ويلي” التي ألهبت المدرج.

هكذا بدأ الحفل الذي أقامته شركة سيريتيل وأحيته فرقة سفر اليوم على مسرح دمر المكشوف بدمشق تحت عنوان ليلة فرح، حيث يعود ريعه لجمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

وخلال الحفل قدمت الفرقة عددا من الأغاني المتنوعة كأغنية منذ الأزل والتي ضجت بها المدرجات، وبعض الأغاني التراثية مثل يا بو ردين والتي أهدتها لروح مغنيها الراحل دياب مشهور.

الفنان شادي الصفدي أشار إلى أن الحفل هو الثاني للفرقة على مدرج دمر المكشوف، حيث تضمن حفل اليوم أربع عشرة أغنية منها أغنيتان جديدتان كتتمة لألبوم تجربة رقم 2.

وعبر الصفدي عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهوره مرة أخرى، وبعودة ريع الحفل لجمعية بسمة الإنسانية، و بين أن الأعمال الإنسانية أصبحت ضرورية في الوقت الراهن سواء كانت بالتمثيل أو الموسيقى أو أي فن اخر، حيث لا بد من وجود جانب انساني واجتماعي لها لاكتمالها.

بدوره مشرف قسم الرعاية والفعاليات في سيريتيل أحمد شاهين بين أن حفل ليلة فرح يأتي استكمالا لعدة نشاطات ومبادرات تقوم بها الشركة تجاه الدعم الإنساني وخصوصا الأطفال، مؤكدا أن ريع الحفل سيعود بالكامل لصالح جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهدف من الحفل يكمن في رسم البسمة والفرح على وجوه الأطفال.

وأضاف: إن تقديم مثل هذا النوع من النشاطات التي تؤكد على ضرورة دعم أطفالنا هو ما تسعى إليه الشركة من أجل صناعة الأثر الإيجابي والفعال في بلدنا.

يذكر أن فرقة سفر هي فرقة سورية تأسست عام 1999، وسعت لتقديم تشكيل موسيقي مغاير شكلا ومضمونا.

خضر سليمان